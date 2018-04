Ministro reporta que el juqueo genera pérdidas por un $us 1 millón mensuales

12/04/2018 - 13:57:04

Página Siete.- El ministro de Minería, César Navarro, reportó hoy que el juqueo (robo de minerales) genera a la minería estatal la pérdida de aproximadamente 1 millón de dólares mensuales. Se trabaja actualmente en medidas que puedan aminorar y acabar con esta práctica que, sospechan mineros, provocó la tragedia de ayer en Huanuni.



“Nos está generando pérdidas económicas muy elevadas, incluso puede estar cerca a un millón de dólares mensuales que son acumulables a lo largo de 12 años”, dio a conocer la autoridad, entrevistada por radio Compañera.



¿Qué se hace para combatir el juqueo? Según el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, los jucus han llegado al grado de conformar organizaciones criminales de igual magnitud que el contrabando.



El ministro dijo que pese a los esfuerzos policiales y militares de resguardar los centros mineros para evitar el robo de minerales, todavía persisten quienes se dedican a este ilícito. “Ese control no tiene una efectividad al 100%”, dijo Navarro.



A estos esfuerzos, además, se está desplegando un mejoramiento al control de la producción y la comercialización de los minerales, precisó Navarro.



Para varios mineros, la explosión de ayer de una volqueta que trasladaba a mineros hacia su fuente laboral es un “atentado” perpetrado por personas ajenas a la mina. Apuntaron a jucus que se dedican a robar el mineral extraído.

Remuneración de por vida para las familias de las víctimas



Navarro mencionó que las familias de los ocho mineros que perdieron la vida ayer tendrán una “remuneración de por vida”, así también se apoyará a los trabajadores que salieron heridos del hecho.



“Las viudas actuales y los hijos no van a quedar de ninguna manera desprotegidos, ellos van a acceder a una remuneración de por vida y paralelamente se va a colaborar con los compañeros que han resultado heridos”, indicó la autoridad.