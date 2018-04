Lava Jato: opositores irán a Brasil y a Perú; abogado ve un autogol



El Deber.- La comisión de asambleístas opositores, que investigará caso Lava Jato, anuncia su viaje a Brasil y Perú a recabar información y documentación sobre otras empresas involucradas en presuntos sobornos. Los siete miembros iniciarán sus pesquisas en Brasil y Perú, financiados con sus propios recursos.



El diputado Gonzalo Barrientos, jefe de la bancada de Unidad Demócrata, recordó que se instauró la comisión mixta entre diputados y senadores de la oposición para investigar a las empresas OAS, Queiroz Galvao, Odebrecht, Camargo Correa y otras involucradas en el caso Lava Jato.



Participarán del trabajo los senadores Arturo Murillo, Edwin Rodríguez y Yerko Núñez; además de las diputadas Lourdes Millares, Griselda Muñoz, Shirley Franco y Jhovana Jordán.



Explicó que el objetivo es investigar a todas estas empresas observadas por irregularidades en proyectos ejecutados, a diferencia de la comisión oficial, que solo verá a la empresa Odebrecht y Camargo Correa.



Se han fijado un cronograma y plazo de seis meses de plazo para investigar y asegura que empezarán con la información existente en Brasil y Perú. “Como no tenemos ninguna asignación de recursos de la Asamblea, vamos a asumir de manera personal, todos los gastos que corresponda”, explicó Barrientos.



Es una ‘chacota’

Para los oficialistas la acción no tiene sentido. La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sonia Brito, calificó de ‘chacota’ esta comisión opositora, “porque no tiene ninguna seriedad y ningún nivel de responsabilidad. Recorcó que el grupo conformado en una sesión de Asamblea será la única delegación oficial que brindará resultados.

En una entrevista concedida a Radio Erbol, el abogado brasileño Fernando Tiburcio advirtió que el presidente Evo Morales “cometió un error político muy grande” al pedir que una comisión legislativa investigue los contratos 2004-2006 con empresas brasileñas.

“Es un error porque coloca en agenda lo que debe ser investigado, comenzando por los contratos anteriores a su gobierno con Camargo Correa. Es un error porque esos procesos están revelando informaciones y escándalos de corrupción en Brasil y en varios países. Es literalmente un autogol”, declaró el jurista.



Pruebas

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Susana Rivero, dijo que la comisión oficial se basará en las pruebas que se tienen y que emanaron del operativo ‘Castillo de Arena’.

Esta investigación la realizó la Policía Federal de Brasil, la Superintendencia Regional de San Pablo y el Ministerio de Justicia de ese país, donde se menciona 17 veces a Bolivia y nombra las iniciales: C. Morales, GG–SNC y CM, que habrían recibido sobornos de la constructora Camargo

Correa para adjudicar la carretera Roboré-El Carmen.

Añadió, además, que la delegación “hará los viajes y los requerimientos de información que sean necesarios”.

La Fiscalía General aún no se ha manifestado al respecto. Desde la capital Sucre, se ha manifestado que en su momento, esta entidad nacional dará a conocer las determinaciones que se tomaron hasta ahora, sobre el caso.



RELACIÓN DE HECHOS



ESCÁNDALO INTERNACIONAL

Odebrecht hizo sobornos por cientos de millones de dólares con el fin de obtener contratos de obras públicas en 12 países de tres continentes.



PESQUISAS EN BRASIL

La investigación ‘Operación lavado de autos’ (Operação Lava Jato) era un tema local, pero se convirtió en un escándalo de corrupción internacional.



INVOLUCRAN A BOLIVIA

El informe del operativo ‘Castillo de Arena’ en Brasil, como parte del caso Lava Jato, menciona 17 veces a Bolivia.