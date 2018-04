Sin senos sí hay paraíso se queda sin Carmen Villalobos

12/04/2018 - 12:31:57

Todavía no se estrena la tercera temporada de “Sin senos sí hay paraíso” y ya comenzaron las despedidas. La protagonista Carmen Villalobos sacudió a los fans de la serie al enviar un sentido adiós a la producción a través de su cuenta de Instagram.



“Comienzan las despedidas en este gran proyecto llamado Sin senos sí hay paraíso. Ayer fue mi último día con la Unidad 1. Gracias totales a este maravilloso equipo”, manifestó la colombiana de 34 años.



Muchos de sus seguidores encendieron las alarmas, pues Carmen no aclaró si se trataba del fin de la serie o de su participación.



Sale el sol, se va el sol, sale el sol, se va el sol... Aprovechando antes de salir a otro llamado nocturno 💛💛💛💛 Una publicación compartida de CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) el 6 Abr, 2018 a las 2:04 PDT





“Gracias a mi director por todos estos meses de arduo trabajo. Gracias a nuestro director de fotografía. Nos conocimos desde hace muchos años y fue muy lindo para los dos ver cómo el otro ha evolucionado y crecido tanto profesionalmente. Gracias a mis camarógrafos por la buena onda siempre y por cuidarme en cada escena. La pasamos increíble hasta el final. A todo el equipo de sonido, arte, maquillaje, vestuario… A nuestro asistente de dirección por toda la paciencia y buena energía. Gracias a nuestra Cony hermosa en cafetería porque me consistió hasta el final y en general a toda la producción que fue de verdad espectacular. Hasta la próxima”, agregó en una publicación que se saturó de comentarios.



“Parece que te estás despidiendo. ¿no estarás en la siguiente temporada”, expresó una seguidora.



Si bien quien da vida a Catalina Santana en la historia escrita por Gustavo Bolívar no aclaró de que se trataba su despedida, los rumores en su entorno no pararon ahí.



Varias publicaciones han publicado el rumor de que Carmen Villalobos y su esposo Esteban Caicedo, podrían estar esperando su primer hijo. Todo por una publicación en bikini y declaraciones en las que estableció que podría escribir a la cigüeña en cualquier momento.



