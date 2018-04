Ecuador requiere al menos 10 años para reducir el peso de su deuda pública



12/04/2018 - 11:24:25

La Hora.- El paquete de 14 medidas económicas y el recientemente anunciado proceso de optimización y reducción de la Función Ejecutiva son parte de las estrategias del Gobierno nacional para enfrentar el peso de la creciente deuda pública de los últimos años.



Según el informe de auditoría de la Contraloría y el estudio del Foro de Economía y Finanzas Públicas, el monto total de la deuda pública, a enero 2018, es de 64.847 millones de dólares. Esto representaría hasta final de año un gasto por intereses y amortizaciones de alrededor de 11.721 millones de dólares.



Análisis de expertos



Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, realizó un análisis de los desembolsos y los montos totales de la deuda hasta 2021 y determinó que las medidas económicas y de recorte del gasto público no serán suficientes para mejorar el déficit fiscal, por lo que las necesidades de financiamiento serán crecientes en los próximos años.



“Los presupuestos y proyecciones del Gobierno no son realistas. Las necesidades de endeudamiento para este año, donde se incluyen los pagos por la deuda adquirida anteriormente, no serán del orden de los 6.000 millones de dólares sino de por lo menos 8.000 millones de dólares. Esto sin incluir otros valores por inversión y funcionamiento del Estado”, dijo.



Con esto concordó Magdalena Barreiro, exministra de Finanzas y docente universitaria, quien además apuntó que aunque se implementen medidas complementarias a las ya anunciadas por el Gobierno, el monto de la deuda en comparación con el PIB será mayor a finales de este año.



“En el mejor de los casos, del 64% del PIB pasará al 66% del PIB hasta diciembre. Pero tampoco hay que descartar un escenario donde se termine el año con un monto de deuda de casi el 70% del PIB”, aseveró.



¿Son sinceras las cifras?



Una de las causas de esto, según Barreiro, es que todavía no se ha hecho un verdadero ejercicio de sinceramiento de las cifras de ingresos y gastos del presupuesto del Estado. “Solo se podrán implementar medidas efectivas y eficientes de ahorro y optimización cuando los datos presupuestarios sean realistas”, añadió.



Al peso de los pagos de intereses y amortizaciones se debe incluir los desembolsos por vencimientos de capital, que según Carrera serán de 1.500 millones de dólares en 2020 y 2.000 millones de dólares más en 2022. Hasta 2028, el monto total por estos desembolsos sería de 14.750 millones de dólares.



“Aparte de los esfuerzos en recorte de gastos y tamaño del Estado, la disminución del peso de la deuda y una mejor salud de las finanzas públicas dependerá de que el gobierno presente un programa reforzado de reactivación productiva y austeridad fiscal. Si no se hace esto, que además es una de las recomendaciones del último informe de Contraloría, tendremos que esperar por lo menos 10 años para comenzar a sentir un alivio con respecto a los pagos de deuda”, concluyó Carrera.



Alex Remache, director general académico de la Universidad Andina Simón Bolívar y miembro del foro alternativo de economía, expresó que aunque a corto y mediano plazos no tendremos un alivio al peso de la deuda pública, la única forma de enfrentar el problema es comenzando a tomar medidas urgentes para reactivar el sector productivo.



“Hay que revisar la amnistía y exenciones tributarias ofrecidas a los mayores grupos económicos. También se debería analizar los sectores con mejores perspectivas de crecimiento y generación de empleo para apuntalar su progreso con mejor acceso al crédito y a la tecnología”, contó. (JS)



Ecuador debe pagar



Las cifras





° Deuda interna a diciembre 2017: 14.786 millones.

° Deuda externa a diciembre 2017: 31.750 millones.

° Bonos Soberanos 2028 (emitidos en enero 2018): 3.000 millones.

° Certificados de Tesorería (CETES) corto plazo: 3.000 millones.

° Ventas anticipadas de petróleo: 1.000 millones.

° Adelanto que Schlumberger entrega a campo Auca: 850 millones.

° Préstamo FMI: 364 millones.

° Bonificación a burócratas y maestros jubilados: 1.000 millones.

° Deuda al IESS por servicios de salud a jubilados: 2.878 millones.

° Deudas a empresas petroleras: 2.000 millones.

° Issfa: 350 millones.

° Convenios de liquidez a empresas petroleras: 2.721 millones.

° Deuda flotante del Presupuesto 2017: 1.000 millones.

° Saldo por pagar en juicio Burlington: 245 millones.

° Total: 64.944 millones de dólares.