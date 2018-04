Khloé Kardashian vuelve a ser víctima de infidelidad

11/04/2018 - 18:46:20

El Salvador.com.- Las relaciones amorosas de Khloé Kardashian no han sido fructíferas. Las infidelidades siempre han estado presente y cuando se pensaba que todo marchaba bien junto a su actual pareja, el basketbolista Tristan Thompson, un video publicado este miércoles 11 de abril revela que Kardashian ha sido, nuevamente, engañada.



El clip ya circula por el ciberespacio y es protagonista de los tabloides de entretenimiento. Divulgado por el portal estadounidense TMZ, el video muestra al jugador de los Cleveland Cavaliers acompañado por tres chicas, y con dos de ellas intercambia besos y caricias.



Según la prensa internacional, el hecho sucedió el 7 de octubre de 2017, una noche antes de que el equipo del atleta canadiense se enfrentara a los Washington Wizards y cuando Khloé a penas tenía tres meses de embarazo.



La menor de las Kardashian está a punto de dar a luz y esta publicación significa un traspié importante en su relación, la que parecía ser la definitiva en la vida de la empresaria.



A pesar de la evidente infidelidad de Thompson, en las primeras horas de este 11 de abril, Khloé no se ha manifestado ante la difícil situación, y es muy probable que no lo haga. Sin embargo, es Kim Kardashian y Kris Jenner quienes preparan ya una venganza, según el portal web Cuore.com.



Mommy and Daddy 📸 @sashasamsonova Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 26 Mar, 2018 a las 6:50 PDT





Khloé y Tristan se mostraron juntos en público en 2016 y en diciembre pasado, la pareja anunció su embarazo. Con una fotografía de su vientre en primer plano y sus manos entrelazadas a las de Thompson, Kardashian expresó su inmensa felicidad en Instagram, ante un público de más 70 millones de seguidores: “¡Mi gran sueño hecho realidad! Gracias a todos por el amor y las vibras positivas”.



