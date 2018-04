Investigan supuesto asesinato de periodistas ecuatorianos



11/04/2018 - 18:35:47

VOA.- El presidente de Colombia Juan Manuel Santos, dijo este miércoles que se reunió con los dirigentes de las FARC para discutir el presunto asesinato de los periodistas ecuatorianos y les reiteró que "quien cometa un delito después de la firma del acuerdo final, será sometido a la jurisdicción ordinaria", y no a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que surgió tras el acuerdo de paz.



"En esta reunión se acordó, crear un comité especial, de algunos de los puntos del acuerdo, que no avanzan con la velocidad necesaria", precisó Santos al aclarar que "todos los ex combatientes que se mantengan en la legalidad, no tienen nada que temer".



Santos explicó también que a los ex combatientes del grupo guerrillero que se mantengan en la legalidad después de la firma final del acuerdo de paz, "les garantizamos que las reglas se van a respetar conforme al acuerdo" de la firma final.



Más temprano el ministro de Defensa de Colombia Luis Carlos Villegas, comentó que "no se ha podido encontrar ningún elemento que perita afirmar que es auténtico" el presunto comunicado del llamado "frente Oliver" de las FARC, sobre el presunto asesinato de los periodistas que tenían secuestrados.



"Mi llamado es que a este terrible atentado contra la libertad de prensa, pueda resolverse de la mejor manera posible (...) Esperamos el mejor de los finales", precisó Villegas.



Entre tanto el gobierno ecuatoriano, emitió un comunicado, minutos después de que el grupo disidente confirmara el asesinato. "Se está verificando la autenticidad de este documento y los hechos descritos", precisó la misiva.



El periodista Javier Ortega, acompañado del fotógrafo Paúl Rivas de 45, y el conductor, Efraín Segarra, de 60, partieron desde Quito a la provincia de Esmeraldas, en frontera con Colombia para hacer un reporte sobre la situación en la zona fronteriza, cuando fueron secuestrados por el grupo residual de las FARC liderado por alias "Guacho".



FLIP



"En el marco de la Cumbre de las Américas deben entregar un reporte sobre todas las acciones emprendidas sobre la liberación de los periodistas", exigió la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) en Lima, rechazando el asesinato del equipo periodístico ecuatoriano.



"Durante estos 16 días las autoridades ecuatorianas han señalado que los periodistas se encuentran en territorio colombiano en contradicción a lo planteado por las autoridades colombianas, que han afirmado que se encuentran del lado ecuatoriano de la frontera", argumentó la FLIP desde Bogotá al insistir que es "inadmisible" la reacción con la que el gobierno de Ecuador y Colombia, han enfrentado este hecho.