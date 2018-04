Theresa May convoca reunión urgente del Gabinete para responder a la escalada de la crisis en Siria

11/04/2018 - 18:29:19

RT.- La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ha convocado este miércoles una reunión urgente del Gabinete para aprobar la respuesta de Londres a la escalada de la crisis en Siria, informa The Independent, al precisar que la decisión de May ha sido tomada en medio de la preocupación de que Gran Bretaña emprenda acciones militares contra Damasco sin consultar al Parlamento.



La reunión urgente se celebrará este jueves, después de que la primera ministra británica haya endurecido su lenguaje respecto al presunto ataque con armas químicas en la urbe siria de Duma, culpando de este supuesto incidente a Damasco y exigiendo que rinda cuentas.



La próxima fase



Esta reunión urgente del Gabinete —inusual durante las vacaciones parlamentarias— representa la "próxima fase" del enfoque de May para la crisis siria, después de sus conversaciones con el presidente de EE.UU., Donald Trump, el presidente francés Emmanuel Macron y los funcionarios de seguridad nacional británicos, indica el rotativo con referencia a sus fuentes en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido.



"Todo indica que el régimen sirio era responsable [del presunto incidente en Duma] y trabajaremos con nuestros aliados más cercanos para asegurarnos de que los responsables rindan cuentas y para establecer cómo podemos prevenir y disuadir la catástrofe humanitaria que se produce debido al uso de armas químicas en el futuro", reza la nota de May.



"El uso continuado de armas químicas no puede quedar sin respuesta", ha advertido la primera ministra británica.



Al mismo tiempo, fuentes del Gobierno sugirieron que es poco probable que se convoque al Parlamento británico antes de que regrese de sus vacaciones de Pascua el próximo lunes.



"Significa que si May decide unirse a cualquier acción [contra Siria] antes, se arriesga a una reacción violenta por parte de los parlamentarios, incluidos muchos de las filas conservadoras, que piensan que debería haber una votación antes de cualquier despliegue", ha concluido el rotativo.



Anteriormente, May declaró ante los periodistas que estaba "consternada", pero "no sorprendida", por la decisión de Rusia de vetar el proyecto de resolución de EE.UU. en la reunión del Consejo de Seguridad de este organismo de este 10 de abril.

También indicó que cree que la ruta diplomática para la solución de este asunto en Siria puede haberse agotado: "Ahora no puede haber un papel para las investigaciones de las Naciones Unidas".