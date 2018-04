Diputados aprueban proyecto que modifica la Ley del Órgano Electoral



11/04/2018 - 18:10:52

La Paz, (ABI).- El legislador del Movimiento al Socialismo (MAS), Lino Cárdenas, informó el miércoles que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la Ley del Órgano Electoral y permite al Servicio General de Identificación Personal (Segip) intercambiar información con el Servicio de Registro Cívico (Sereci), mediante una plataforma virtual, para simplificar y agilizar trámites.



"El proyecto de ley se aprobó, es un proyecto que permite el inter relacionamiento de datos del registro civil, como el certificado de nacimiento, matrimonio y defunción de las personas, entre el Sereci y el Segip", indicó a los periodistas.



La norma también permite al Segip y al Sereci otorgar acceso a datos personales a la Agencia del Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) para la tramitación ágil y rápida de documentos como el carnet de identidad.



"Creemos que es una ley importante, porque nos permite ponernos a tono con el desarrollo informático y tecnológico que vive la sociedad actual y, por otro, está llenando una sentida necesidad que tenían las personas que sufrían muchos obstáculos cuando iban a sacar su carnet de identidad, porque debían hacer un trámite paralelo en el Sereci", explicó Cárdenas.



Antes de la aprobación del proyecto de ley, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó en la Cámara de Diputados dijo que toda la modernidad a la que ha ingresado el proceso de carnetización en el país, se ve estancada por el cruce de datos que son administrados por el Sereci.



"Hay casos que necesitan contrastación de datos en tiempo real. Se trata de dar seguridad jurídica a los ciudadanos y también la prestación de cada vez mejores servicios", señaló.



Por su parte, la diputada del MAS, Romina Pérez, dijo que con el cruce de información que tengan esas instituciones se "facilitará" la tramitación de documentos y que la Agetic solo administrará la plataforma de inter-colaboración



"Con esto se hace que el ciudadano tenga seguridad jurídica (...) y servirá de indagación contra los grupos criminales que falsean documentos", sostuvo.



A su turno, la diputada de la opositora Unidad Demócrata, Eliane Capobianco, dijo no estar de acuerdo con el proyecto de ley, porque debería ser el Tribunal Supremo Electoral quien deba hacerse cargo del gobierno electrónico, porque es la institución encargada de tutelar la privacidad de los bolivianos y no así la Agetic.



"Esto se puede usar políticamente de todas las maneras y eso nos preocupa, porque ellos (el Gobierno) van a tener acceso a toda nuestra información (...) y por eso se teme que no haya derecho a la privacidad", dijo.