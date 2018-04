ASFI: Empadronamiento de casas de empeño finaliza el 30 de abril



La Paz, 11 abr (ABI).- La Directora General Ejecutiva a.i. de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, se reunió el miércoles con propietarios de casas de préstamo y empeño de las ciudades de La Paz y El Alto para socializar los objetivos del proceso de empadronamiento para ese sector y el posterior proceso de adecuación al que ingresarán después del 30 de abril.



Valdivia informó que la incorporación y adecuación de las casas de préstamo y empeño, se encuentra amparada en la Ley 393, de Servicios Financieros, y busca transparentar esa actividad haciendo respetar los derechos de los ciudadanos que acuden a esos servicios, remarca un boletín institucional.



Explicó que el proceso de empadronamiento finalizará el lunes 30 de abril, plazo que aseguró no será ampliado, tomando en cuenta que los propietarios de esos negocios tuvieron cuatro meses para inscribirse, además que no debían presentar ningún documento y el formulario era fácil y sencillo.



La directora de ASFI aclaró también que los propietarios de las casas de empeño que no se empadronen hasta la fecha señalada no podrán realizar sus actividades.



Explicó que luego del empadronamiento, ingresarán a un proceso de adecuación donde se observará la transparencia con la cual llevan adelante esa actividad y dijo que se remarcará la protección al usuario a través de mecanismos de control implementados por la Defensoría del Consumidor Financiero, dependiente de ASFI.



Valdivia informó que la actividad de préstamo y empeño creció en los últimos años, razón por la cual se asumió la decisión de ejercer un control a esos negocios a través de ASFI.



Para cuidar también posibles sobre endeudamientos, tomando en cuenta que algunas personas, que ya tienen créditos en entidades financieras, logren préstamos en casas de préstamo.



Recordó que ese tipo de reuniones ya realizaron en varias ciudades del país, en las cuales se aclararon muchas dudas que tenían los propietarios de esos negocios.