Morales dice que Trump muestra desprecio por la integración al no participar en Cumbre de Américas

11/04/2018 - 17:47:35

La Paz, (ABI).-El presidente Evo Morales consideró el miércoles que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, muestra desprecio por la integración de los pueblos al no participar en la VIII Cumbre de las Américas, a realizarse el 13 y 14 de abril en Lima, Perú.



"Trump primero anunció que no quería dar la mano a presidentes revolucionarios en la Cumbre de las Américas, ahora suspende su viaje por aprestos militares contra Siria. El imperio muestra su desprecio por la integración y su apego por la destrucción de la soberanía de los pueblos", escribió en su cuenta en Twitter.



El martes, Morales lamentó que Trump haya cancelado su viaje a Lima, la que iba a ser su primera visita a América Latina desde que asumió el cargo a comienzos de 2017.



"Yo quería encontrarme con el presidente de Estados Unidos de cara a cara para debatir políticas económicas, políticas sociales. No viene dice, qué hacemos ahora", manifestó el mandatario boliviano.



El vicepresidente Mike Pence remplazará a Trump en la Cumbre de las Américas.