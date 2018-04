COD Santa Cruz conmina a autoridades nacionales dialogar con maestros



11/04/2018 - 17:47:04

Santa Cruz. (ABI).- El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda, pidió el miércoles a las autoridades del Ministerio de Educación establecer una mesa de diálogo con los dirigentes del magisterio urbano de esa región, para atender las demandas de ese sector.



"Hay derecho a la protesta, eso está en la Constitución, y si no escuchan por la vía del diálogo va a ser por la protesta, no hay intransigencia, me consta que el profesor Ascárraga ha buscado el diálogo durante 20 días y como trabajadores corresponde que estemos con la bandera plantada al lado de ellos", dijo a los periodistas.



Desde esta jornada, los maestros de Santa Cruz radicalizaron sus medidas con un paro de tres días, la masificación de la huelga de hambre y bloqueos en la refinería de Palmasola y el ingreso al vertedero de Normandía, en demanda de más ítems en educación para esa región.



Ese sector demanda la asignación de al menos 1.400 ítems para cubrir los vacíos en los establecimientos públicos del área urbana, la asignación mínima de 95 horas de carga horaria y la titulación de licenciatura a quienes egresaron del programa de profesionalización Profocom.



Por su parte, el ejecutivo de la Federación del Magisterio Urbano, Saúl Ascárraga, afirmó que en caso de que las autoridades no atiendan su petición para el diálogo desde la siguiente semana iniciarán "un paro indefinido" hasta que sean atendidos favorablemente en su demanda.