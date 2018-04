Identifican carencia de documentos sobre deudas reales de la ex Ecobol a las AFP

11/04/2018 - 17:32:23

La Paz, (ABI).- El director de la Unidad Liquidadora de la ex Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol), Jaime Cabezas, informó el miércoles que se realizó el pago de las deudas a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de 2017 y que las anteriores a esa gestión continúan en proceso de conciliación, porque la compañía carecía de "documentos fidedignos de deudas reales".



"Lamentablemente la ex empresa de Correos carecía de documentos fidedignos, de deudas reales, porque simplemente se ha manejado como deudas presuntas, las que estamos conciliando", dijo en conferencia de prensa.



Cabezas explicó que desde el cierre de Ecobol, el 1 de marzo de este año, se conciliaron también las deudas con la Caja Nacional de Salud.



De acuerdo al funcionario, el cierre de Ecobol era inevitable, ya que reportaba pérdidas desde el año 2000.



También dijo que Ecobol tenía una estructura obsoleta, falta de logística y operatividad, además de insolvencia financiera y personal desmotivado.



Por su parte, el director de la nueva Agencia Boliviana de Correos, Iván Céspedes, explicó que entre el 1 y 15 de marzo se realizó el pago de los beneficios sociales de la ex Ecobol, y hasta el 11 de abril se resguardó y entregó la correspondencia pendiente.



Céspedes dijo que la nueva empresa optimizará su trabajo y brindará un mejor servicio con solo un tercio de los 390 trabajadores que formaban parte de la ex Ecobol.



También destacó que la nueva empresa fortalecerá el sector, recuperando el mercado a través de nuevos mercados y clientes, además de cumplir estándares internacionales de calidad y mantener un crecimiento sostenido en base a la demanda.