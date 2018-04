Gobierno nacional garantiza Bs 46,9 millones para ocho obras de riego en Tarija



11/04/2018 - 17:31:45

Tarija, (ABI).- El presidente Evo Morales garantizó el miércoles una inversión de 46,9 millones de bolivianos para la ejecución de ocho obras de riego en el departamento de Tarija, mediante el programa gubernamental "Mi Riego III", en el marco de las actividades que se realizan para conmemorar los 201 años de la batalla de La Tablada, que se recuerda el 15 de abril.



"Se está garantizando casi 60 millones de bolivianos, con más las contrapartes, para proyectos de riego, para regar 2.068 hectáreas en el departamento de Tarija", indicó en el acto público el jefe de Estado.



De acuerdo a la ficha técnica, para la ejecución de los ocho proyectos el Gobierno nacional invertirá 46,9 millones de bolivianos mediante el programa "Mi Riego III", obras que beneficiarán a las comunidades de Tolomosa Grande y Tolomosita, en la provincia Cercado; en Flor de Oro y Cañadón Buena Vista, en Bermejo; Río Negro, en Caraparí; La Huerta, en Padcaya; comunidad de Caigua, en Villa Montes; y la Ventolera, en el municipio de Uriondo.



Morales aclaró que los ocho proyectos firmados corresponden al pasado año, que no se los pudo concretar porque no hubo la voluntad de la Gobernación de Tarija, para poner las contrapartes, por lo que solo los van a ejecutar entre el Gobierno nacional y las alcaldías.



"Cuando hay voluntad política y decisiones para servir al pueblo, siempre se puede garantizar el porcentaje correspondiente, lamento mucho en los departamento donde los gobernadores no acompañan con porcentajes. Estos eran proyectos del año pasado, pero para este año igual está vigente por municipio 5 millones de bolivianos, solamente con contraparte del 20 por ciento de los municipios", agregó.



Por su parte, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, afirmó que la ejecución de esas obras es para impulsar proyectos productivos.



"De 1985 al 2005 en todo el departamento se invirtieron 173 millones de bolivianos en riego, pero en estos 12 años de nuestro Gobierno hemos superado los 1.680 millones de bolivianos, solo en riego. Estamos hablando de 10 veces más la inversión realizada para el tema de la producción y riego", agregó.



El alcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz, agradeció al jefe de Estado por la ejecución de esas obras.



"En la historia de Tarija hemos tenido presidentes tarijeños, pero nunca esos presidentes han dicho a las alcaldes vengan compañeros presentes proyectos de agua, escuelas, salud, nunca, usted es el primero", resaltó.