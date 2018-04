Municipio de Tarija ejecutará plantas de potabilización de agua en la zona de Tolomosa y Alto Senac por cuenta propia



11/04/2018 - 13:31:26

El País.- El alcalde de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, Rodrigo Paz Pereira, ha determinado que el Gobierno Municipal ejecutará por cuenta propia los dos proyectos de construcción de plantas potabilizadoras de agua para la ciudad ubicadas en la zona de Tolomosa y Alto Senac que forman parte del proyecto Guadalquivir, esto en medida al retraso y postergación que la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (Emagua) y la empresa encargada del diseño del proyecto.



“Lamentablemente los tiempos han sido desfasados en muchos cronogramas por parte de Emagua y por parte de la consultora SES, que era la encargada del diseño del proyecto, lo que ha llevado a varias reuniones sin ningún acuerdo y el Alcalde al ver los presupuestos y los tiempos, ha tomado la decisión definitiva de retirarse del programa Guadalquivir solo en este concepto de las plantas de potabilización”, ha expresado el director municipal de agua potable y saneamiento básico, Omar Morales.



La última reunión realizada este pasado martes 10 de abril en horas de la mañana en el hotel Los Parrales, con presencia de personeros del Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, Gobierno Departamental, Gobierno Municipal, la consultora SES y del comité técnico del programa Guadalquivir, culminó con las declaraciones del alcalde que explicó su molestia por el retraso en la preparación de los diseños de estos proyectos.



“Era una reunión importante que se llevó en función de las plantas potabilizadoras que requerimos, que son dos módulos para renovar la vieja planta que tenemos en San Blas porque ya no cuenta con la capacidad que requiere la ciudad, pero no llegamos a nada y aun no hay fechas de entrega del diseño”, ha señalado el alcalde de Tarija, Rodrigo Paz, quien en primera instancia no debía participar de la reunión delegando a técnicos a la misma, pero debido a la importancia de los proyectos a tratar formo parte de ella.



Los dos proyectos consisten en la construcción de plantas potabilizadoras de agua en dos zonas estratégicas de la ciudad, la primera en Tolomosa mientras la segunda en Alto Senac, ambas ya cuentan con presupuestos para su ejecución, por lo que solo faltaba el diseño final para el inicio de los trabajos, que era lo estipulado en el convenio con Emagua y que no tuvo cumplimiento.



Bajo estas conclusiones, el Gobierno Municipal se encargará por cuenta propia del diseño y ejecución de ambos proyectos al 100 por ciento de presupuesto.



“Son plantas de potabilización y eso tiene un costo cercano a los 22.000.000 de bolivianos entre ambas, recursos que están guardados dentro del Municipio y ahora los va a ejecutar por cuenta propia. Nosotros ahora estaremos a cargo de



hacer el proyecto completo, también tendremos algún apoyo de la Gobernación, pero es un reto para el Municipio elaborar los proyectos y todo lo que sea necesario para licitarlo por la modalidad llave en mano lo más antes posible”, ha indicado Morales.