Detienen a una pareja que tenía relaciones sexuales en un minibús en pleno recorrido



11/04/2018 - 13:27:40

Opinión.- Una pareja fue sorprendida la noche de este martes por los pasajeros cuando tenían relaciones sexuales en la parte trasera del minibús. Según uno de los testigos, ambas personas estaban en estado de ebriedad.



"Los jóvenes subieron mareados (a la movilidad) en la altura de la Max Paredes (ciudad de La Paz), a la parte de atrás del minibús se fueron. De repente sentimos movimientos y ruidos raros, ahí el chofer grito ´qué pasa hay atrás´", dijo un pasajero del minibús.



Los testigos que vieron la incómoda escena, llamaron a la Policía. La pareja fue llevada a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) La Paz.



"A todos los condujeron allá, no puede ser que no tengan un poco de respeto, en un minibús que pasen estas cosas, no puede ser. Mi hija es menor de edad y no tiene por qué ver a un joven desnudo en el minibús".