Reyes sobre ley de control de datos: No basta con que nos digan que no hay riesgo

11/04/2018 - 13:26:19

Página Siete.- Elizabeth Reyes, dirigente de Unidad Nacional, considera que no basta con que las autoridades digan que el proyecto de control de datos no implica “riesgo” alguno. “Eso debe reflejarse en la redacción de la ley”, sostiene.



Ayer, la vocal del Tribunal Supremo Electoral María Eugenia Choque afirmó que la “ley de control de datos” no pondrá en riesgo la privacidad de las personas ni dará lugar a la manipulación del voto.



Hoy, la propuesta de norma está siendo debatida en la Asamblea Legislativa.



- ¿A qué atribuye que se genere desconfianza y preocupación sobre la denominada ley de control de datos?



Todos los bolivianos queremos desburocratizar trámites, y que se potencie el gobierno electrónico en nuestro país, pero queremos que esto sea con niveles de seguridad que garantizan el derecho a la privacidad y la protección de nuestros datos.



El proyecto de ley de acceso a datos no cumple con estos requisitos y por eso se genera una preocupación en la ciudadanía. La redacción del parágrafo V del anteproyecto de ley crea preocupación en sentido de que no es clara en torno a varios aspectos. ¿Quienes tendrán acceso? ¿Por qué una agencia del gobierno que coordina con Vicepresidencia estará involucrada en la consulta de datos del SERECI y del Segip? ¿Tendrá acceso a datos de nacimiento, estado civil, filiación y datos del registro biométrico (huellas digitales, firma digital y otros? No quedan establecidos los límites, aunque sea con fines de consulta.



- ¿Cuál es la principal observación que tiene sobre este proyecto de norma?



Nuestra principal preocupación es que la norma permita que una instancia como la Agetic, que administra la plataforma por la cual se harán consulta de datos, es una agencia dependiente del Ministerio de la Presidencia y que coordina con la Vicepresidente de acuerdo a decreto de creación, no fue creada por Ley, que fija claramente límites alcances y responsabilidades de la misma. Es una instancia manejada desde un nivel político; además que en Bolivia no hay una ley de tecnología ni una ley de protección de datos que fije reglas y normas.



- Desde el TSE, la vocal Choque dijo que “no hay riesgo” de manipulación de los datos con esta norma ¿Qué opinión le merece esta postura?



La normativa debe ser clara, y no dejar dudas respecto a la seguridad, en este caso no es así. No basta con que las autoridades nos digan que no hay riesgo, eso debe reflejarse en la redacción de la ley.



- ¿Qué cambios recomienda llevar adelante en el proyecto que se trata hoy en Diputados?



Rechazamos que se apruebe la ley en estos términos, la Constitución garantiza el derecho a la privacidad de datos y el Estado debe garantizar que ninguna instancia manejada políticamente tenga que estar involucrada en el manejo de datos personales ni electorales, y debe garantizar la seguridad de los mismos.