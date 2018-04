Churchill y Roosevelt sí se están revolcando en su tumba: Bolivia responde a Reino Unido



11/04/2018 - 13:08:26

RT.- Tras las acusaciones de Reino Unido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que señaló a Rusia como cómplice de un supuesto ataque químico en Siria, Bolivia ha formulado una respuesta análoga.



La embajadora británica en ese órgano, Karen Pierce, expresó que el ideólogo Karl Marx debe estar "revolcándose en su tumba" de ver lo que Rusia —"el país que fue fundado con base en varios de sus preceptos"— hace al apoyar a Siria y "condonar el uso de armas químicas en su territorio".



Tras un intercambio de palabras entre Pierce y el representante de Rusia en Naciones Unidas, Vasili Nebenzia —que incluyó menciones históricas del marxismo-leninismo—, intervino el embajador de Bolivia en la ONU, Sacha Llorenti.



"Estoy seguro de que Churchill y Roosevelt sí se están revolcando en su tumba", aseveró el diplomático boliviano, quien añadió que tanto el líder británico como el estadounidense, "como padres de este orden mundial", no estarían contentos si alguno de los miembros del Consejo de Seguridad "usare unilateralmente la fuerza sin tener una investigación completa y concluyente".



Llorenti se refirió a las preocupaciones ante una posible intervención militar de Washington en territorio sirio, después de que se produjera un supuesto ataque químico en Duma (Guta Oriental, Siria) el pasado 7 de abril.



Respecto a ese incidente no confirmado, Rusia propuso un proyecto de resolución para enviar al lugar expertos de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), una iniciativa que este 10 de abril el máximo órgano de la ONU no aprobó debido a la negativa de EE.UU. y otros países.



Por su parte, Washington también presentó un proyecto de resolución que hubiera supuesto la creación de un nuevo mecanismo para investigar los presuntos ataques químicos en Siria, iniciativa que tampoco fue aprobada tras un veto de Moscú. Nebenzia calificó esa medida como "un intento de recrear sin cambios el anterior mecanismo" y subrayó que "no tiene nada que ver con una investigación independiente".