Estado Mayor ruso: Tras el supuesto ataque químico en Duma no se hallaron cuerpos ni víctimas

11/04/2018 - 12:59:38

RT.- El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia ha afirmado que no se encontraron ni heridos ni cuerpos de víctimas en Duma (Siria) tras el supuesto ataque químico reportado en el lugar.



Expertos militares rusos en radiación, químicos y protección biológica tomaron "muestras de suelo" en el lugar del supuesto incidente y su análisis "mostró la ausencia de sustancias nerviosas y tóxicas con cloro".



"Como resultado del análisis del territorio, de visitas a las instituciones médicas que aparecen en las grabaciones de los Cascos Blancos y entrevistas con el personal médico y pacientes, no se ha revelado ningún caso de utilización de sustancias tóxicas, tampoco hay heridos entre los residentes de esta ciudad", subrayó Poznijir, citado por RIA Novosti.



Las afirmaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre 500 personas supuestamente envenenadas con armas químicas en la ciudad siria de Duma son irresponsables y pueden llevar a una escalada de la situación en Siria, aseguró un representante del Estado Mayor ruso, el teniente general Víktor Poznijir.



"Declaraciones irresponsables de este tipo de un representante a un nivel tan alto de la OMS no solo desacreditan a la organización, sino que también contribuyen a una nueva escalada de la situación y consecuencias difíciles de predecir, especialmente para la población civil de Siria", señaló Poznijir.



"Nadie tiene datos al respecto"



El alto cargo militar recordó que los médicos y químicos militares rusos no detectaron casos de envenenamiento por sustancias químicas en Duma. Representantes locales de la Media Luna Roja y de las Naciones Unidas tampoco saben nada de estas supuestas 500 víctimas.



"Las declaraciones hechas hoy en Ginebra por el representante de la Organización Mundial de la Salud, el australiano Peter Salama, sobre 500 supuestas víctimas de sustancias tóxicas en Duma, provocan preocupación extrema", dijo Poznijir, primer subdirector de la dirección operativa principal del Estado Mayor ruso.



Poznijir destacó que las autoridades militares rusas entraron en contacto con los representantes de la Media Luna Roja Siria y la oficina local del coordinador de la ONU en Siria involucrados en la realización de la operación humanitaria en el este de Guta, para determinar la ubicación de estas víctimas, pero "ninguno de ellos dispone de datos comunicados por la OMS", informa la agencia TASS.



"Si los representantes de la Organización Mundial de la Salud realmente quieren entender la situación, los invitamos a Guta Oriental y estamos listos para garantizar la seguridad y las condiciones de trabajo para todos", dijo.



Fabricación de pruebas falsas



Según Poznijir, el 7 de abril tuvo lugar el intento más reciente de "fabricación de pruebas falsas de un supuesto uso de sustancias tóxicas por parte de las autoridades sirias en Guta Oriental".



"Los odiosos Cascos Blancos, que actúan únicamente en las filas de los terroristas, simularon una vez más ante las cámaras "un ataque químico" fabricado contra civiles en la ciudad de Duma", aseguró el alto cargo militar.



Laboratorio químico de terroristas



El representante del Estado Mayor señaló que los militares encontraron en los túneles subterráneos de la ciudad siria de Hazrah un laboratorio donde los milicianos fabricaban municiones con agentes químicos.



Según sus palabras, los combatientes antigubernamentales tenían previsto utilizar este armamento para llevar a cabo provocaciones, pero las autoridades sirias y el Centro Ruso para la reconciliación de las partes lograron desvelar sus planes antes de que cometieran estas acciones.



Poznijir agregó que desde el comienzo de la operación humanitaria en Guta Oriental, los terroristas "no efectuaron ningún ataque químico contra civiles", a pesar de que intentaron hacerlo en varias ocasiones.



"Los grupos armados ilegales que actúan en Guta Oriental realizaron varios intentos de organizar provocaciones con un supuesto uso de sustancias tóxicas para posteriormente acusar a las fuerzas del Gobierno sirio de aplicar armas químicas", reveló Poznijir.