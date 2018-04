Ministro de Educación califica de político paro de maestros y padres de familia en Santa Cruz



11/04/2018 - 12:45:36

La Paz, (ABI).- El ministro de Educación, Roberto Aguilar, calificó el miércoles de "político" el paro de 72 horas que acatan los maestros y padres de familia de la ciudad de Santa Cruz, quienes bloquean la refinería de Palmasola, en demanda de más ítems y nivelación de horas de trabajo.



"Más parece una provocación política como por ejemplo el ir a bloquear la refinería de Palmasola, no tiene ninguna relación la refinería de Palmasola con la educación", dijo a los periodistas.



Maestros y padres de familia de la ciudad oriental llevaron adelante un paro de 48 horas entre el lunes y martes, y hoy (miércoles) iniciaron igual medida pero esta vez de 72 horas con bloqueo de calles y de carreteras en demanda de atención a sus necesidades.



Según medios de prensa aproximadamente a las 10h00 interrumpieron el paso al vertedero municipal, en la zona de Normandía.



Aguilar indicó que la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz debe ser la encargada de atender el pliego sindical de ese sector movilizado, y no así el Ministerio de Educación.



"Un maestro de primaria urbano trabaja 88 horas durante la semana y si es que trabajara en materias técnicas como educación física, religión o artes plásticas puede aumentar 8 horas, todo esto se trabaja en el marco de la situación de horas correspondientes y no corresponde una nivelación en general", acotó.



Entre otra de las demandas de los movilizados está en el reconocimiento económico al título de licenciatura que obtienen los maestros en el Programa de Formación Complementaria.



Precisó que en los dos días de paro solo 20 unidades educativas suspendieron sus actividades.