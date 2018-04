Trabajadores de Huanuni sospechan que suceso con muertes tiene que ver con robo de minerales



11/04/2018 - 12:40:38

Oruro, (ABI).- El ex secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Mineros de Huanuni, Eddy Calle, consideró el miércoles que el suceso, probablemente una explosión en interior mina que se saldó con la muerte de al menos 7 personas la madrugada de hoy, miércoles, tendría que ver con el "jukeo" o robo de mineral



"Nosotros evaluamos que ha sido un atentado que se ha provocado, un atentado a los trabajadores mineros, nosotros conocemos el manejo de explosivos, entonces hay muchas conjeturas, esto no ha sido un accidente, puede estar ligado al jukeo (robo de mineral)", señaló a los periodistas.



A su juicio, no puede explotar una dinamita en una volqueta, en este caso que trasladaba a los trabajadores mineros en la madrugada, porque los explosivos están dentro de los parajes.



El dirigente minero pidió a las autoridades y a la policía "investigar profundamente" ese hecho que ha dejado enlutado al distrito minero de Huanuni.



La lista de heridos proporcionado por el Hospital Santa María de la Caja Nacional de Salud es la siguiente: Guillermo Zambrana, Simeón Mitma, Fernando (sin apellido), Zósimo Roque Achacollo, Raúl Ambrosio Paco, Efraín Caipa Mamani, Omar Montan Grájeda, Reynaldo N Beltrán, Saúl Portanda Gareca, David flores Ancasi, Hernán Gutiérrez.



Los fallecidos: Rodolfo Conde, Raúl Achacollo, Iván Nicolás Plaza, Roberto López, Germán Arias, Ariel Masias, y Rubén Martínez Huarayo.