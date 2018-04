Gobierno rechaza de manera enérgica declaraciones de Almagro sobre relección



11/04/2018 - 12:38:05

La Paz, (ABI).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia expresó el miércoles su "rechazo enérgico" a las recientes manifestaciones del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre el tema de la reelección en el país, que tienen la intencionalidad política de desestabilizar procesos democráticos de la región.



"El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su rechazo enérgico a las recientes manifestaciones públicas del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro Lemes, que intervienen en asuntos internos de los Estados y que conllevan intencionalidad política con el propósito de desestabilizar procesos democráticos de la región", indica un comunicado de la Cancillería boliviana.



El documento hace referencia al anuncio hecho por Almagro, en el que señala que la Comisión de Venecia concluyó que la reelección no es un derecho humano.



Almagro consultó sobre la reelección a la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, y decidió notificar con esa opinión jurídica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de la OEA.



En ese marco, el comunicado de la Cancillería agrega que el Secretario General de la OEA, una vez más actúo de manera unilateral, contraviniendo la propia Carta de ese Organismo Internacional, que establece el derecho de todo Estado de elegir sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga.



La Carta de la OEA también señala que el secretario de ese organismo tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado.



"La OEA es un organismo de Estados soberanos, que tiene sus propios órganos y mecanismos de decisión. (por lo tanto) La posición del secretario general es política y parcializada, para respaldar la misma recurre a la Comisión de Venecia, que no tiene ningún rol en las Américas y cuyas opiniones no tienen valor jurídico vinculante", agrega el comunicado.



Asimismo, indica que Bolivia respeta y defiende la soberanía de los Estados dentro de un contexto de integración latinoamericana.



"Bolivia, lamenta que el secretario general de la OEA, una vez más actúe en pleno desconocimiento de la institucionalidad establecida en la organización y por encima de los Estados Miembros, que son los que determinan los mandatos y toman las decisiones", sostiene el documento.