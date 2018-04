Paro con bloqueo, Maestros y padres radicalizan medidas



11/04/2018 - 08:10:53

El Día.- Luego de concluir un paro de 48 horas los maestros determinaron continuar con las medidas de presión y paralizar actividades por 72 horas más, ante la falta de acuerdo con las autoridades de educación en su pedido de más ítems. En las protestas se mantienen unidos a los padres de familia y juntos anunciaron bloqueos en distintas partes de la ciudad. Desde la Dirección Departamental de Educación (DDE) reiteraron que están dispuestos a dialogar.



Reclamos del sector. El vicepresidente de la Federación de Maestros, Osman Cabrera, indicó que desde las cero horas de hoy se inician los bloqueos en distintas partes tanto en la ciudad como en provincias. Hasta ayer eran más de 26 maestros que se sumaron a la huelga de hambre en las puertas de la DDE. "Estamos en esta medida y las autoridades no se manifiestan. Estamos esperando respuesta. La lucha es por la educación. No es solo por los maestros", enfatizó. Entre los pedidos del sector están: la entrega a nivel departamental de 1.000 ítems, subsanar las horas déficit de los maestros, condiciones para la formación técnica y reconocimiento económico a los que concluyeron el Programa de Formación de Maestros (Profocom). El dirigente de padres de familia del Plan Tres Mil, Wilfredo Vallejos, confirmó que los padres reforzarán los bloqueos y analizan otros medidas más. El secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Saúl Ascárraga lamentó que a la fecha no se tenga respuesta positiva.



Paro se acató en un 85%. Cabrera aseguró que el paro se acató estos dos días en un 85% a nivel departamental pues "son muy pocos los establecimientos que continuaron pasando clases".



En la unidad educativa, La Madre II, por la Radial 19, las clases se suspendieron, al igual que en Hermanos Marco y Antonio Cavanis, que está en el Radial 17 y 1/2.