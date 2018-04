Trabajadores de Coteor van a huelga de hambre



El País.- El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Oruro (Coteor), Román Escobar, informó el martes que se instalaron piquetes de huelga de hambre y se declaró un paro indefinido en protesta por el movimiento de personal y cambio de funciones.



“Nosotros en una asamblea hemos emitido un voto resolutivo dando un plazo de 24 horas a los ejecutivos para que levanten los memorándums”, dijo a los periodistas.



Explicó que no es justificada la entrega de los memorándums de cambio de funciones, pues no toman en cuenta la antigüedad de los trabajadores, medida que afecta a más de 50 funcionarios.



“Las funciones transitorias no existen en la estructura orgánica actual de Coteor y es ilegal”, apuntó.



Por su parte, el gerente de Coteor, Crhistian Ortega, explicó que se está realizando un reordenamiento de personal debido a que de los tres servicios que tienen la entidad; telefonía fija, televisión por cable e internet, los dos últimos son los que brindan réditos a la cooperativa.



“Y en el servicio de telefonía fija se tiene más personal por ello se decidió realizar el reordenamiento de personal sin afectación a su escala salarial ni otros derechos laborales”, justificó.



Calificó el paro de ilegal, porque no se realizaron los trámites por la vía administrativa de conciliación.



“No pueden ir a un paro sin haber agotado las instancias de diálogo”, acotó.