Coca de Yungas es insustituible y del Chapare no es para acullicar

11/04/2018 - 08:07:14

El Diario.- El Gobierno debe reconocer que la coca de los Yungas es producción tradicional milenaria y es la única apta para el acullico, con propiedades medicinales, mientras que la hoja del Trópico de Cochabamba es ácida e ilegal; sin embargo, fue favorecida con la Ley General de la Coca (Ley 906), expuso ayer el dirigente de Sud Yungas, Vidal Mamani.



En su criterio, si el Gobierno actúa en justicia con los productores de coca de Yungas el conflicto en torno a la producción excedente desaparecería, porque la sobreproducción ha llevado a las autoridades nacionales a ejercer presión e intentar someterlos, mediante el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para que acepten la producción ilegal del Chapare.



En este mismo sentido, Mamani señaló que el descontento de la población de los Yungas con la administración de los alcaldes de filiación política al MAS, que ejerce el Gobierno Central, porque condicionaron la ejecución de obras al apoyo político y a la legalización de la coca de Chapare, con lo que se generó el conflicto actual entre cocaleros, porque desde febrero no encuentra solución.



“A través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras nos han tenido sometidos. Querían que aceptemos todo lo que decían a cambio de obras, ya nos hemos cansado. No podemos aceptar la legalidad de la coca del Chapare, sólo la coca de los Yungas es legal y la que sirve para acullicar, aparte de que todos buscan sólo coca de Yungas, por considerar que tiene carácter de medicina”, declaró Mamani.



ERRADICACIÓN EN YUNGAS



Entretanto, el Gobierno anunció este martes que aplicará “mano dura” en el municipio de La Asunta, Sud Yungas, región productora de coca. En ese lugar se produjo el lunes un enfrentamiento entre las fuerzas de erradicación y comunarios, dejando como saldo varios heridos y seis aprehendidos.



El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, afirmó que en la región de los Yungas existen 1.500 hectáreas de coca ilegal que deben ser erradicadas, mediante la acción de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTG), a la que, empero, se oponen los productores de Yungas.



Cáceres aseveró que un grupo de “vándalos” atacó a los erradicadores (FTG) con dinamitas, bombas Molotov, piedras y palos. Además, se encontró un rifle calibre 22, razón por la cual los seis comunarios fueron aprehendidos.



De acuerdo con un informe oficial, los detenidos son Juan Pedro Quiroz, de 30 años; Reynaldo Aduviri Aruquipa, de 31 años; Francisco Suri Choque, de 50 años; Octavio Sixto Rodríguez, de 61 años; Alberto Chacollo Yujra, de 51 años; Quispe Gonzales, de 71 años.



Los seis capturados fueron puestos a disposición de la autoridades judiciales, para prestas declaraciones en una audiencia de medidas cautelares, la que fue anunciada para hoy, miércoles.



SOBREPRODUCCIÓN



Por su parte, el dirigente de Adepcoca, Gerardo Ríos, en declaraciones públicas, manifestó que el conflicto de fondo entre la federación y el Gobierno es la sobreproducción de la hoja de coca, que busca ser legalizada.



“Nosotros en realidad no queremos la sobreproducción, cuanto más coca se legalice tiende a bajar lo que es el precio de la hoja de coca y peor si se produce la sobre producción. (…). Los Yungas ha pedido ya que estos compañeros comercializadores, que han pedido un tercer mercado, que uno desaparezca. Pedimos al Gobierno que sea del productor al consumidor la comercialización”, puntualizó Ríos.



Señaló también que la Ley de la Coca reconoce sólo a dos centros de comercialización; el mercado ferial de Adepcoca y el de Sacaba, por lo cual la edificación de otro mercado no será posible.



CONTINÚA VIGILIA



Entretanto, en la población de Chulumani continúa la vigilia, en puertas de la Alcaldía hasta que renuncia su titular, Vladimir Vega, afín al MAS, quien, según los pobladores, debe renunciar a la Alcaldía para evitar nuevos enfrentamientos.



De acuerdo con lo anunciado por Mamani, la población de Chulumani se reunirá en un nuevo cabildo, donde analizarán la situación y determinará las acciones a seguir, entre estas no descartan dar una nueva oportunidad al alcalde Vladimir Vega, siempre que este deponga actitudes que no favorecen a la población.