Asentamientos amenazan cinturón verde del Tunari



11/04/2018 - 08:05:19

Los Tiempos.- La propuesta de ley que “declara a los asentamientos realizados por encima de la cota 2.750 del Parque Nacional Tunari (PNT), zona de amortiguamiento”, elaborada por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Gutiérrez, preocupa.



La responsable del Centro de Planificación y Gestión (Ceplag) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Carmen Ledo, explicó que aprobar este proyecto de ley es dar luz verde para que “cualquiera se asiente en este sector” de la región.



“Con estas construcciones desaparecerá el cinturón de protección, las franjas de seguridad y la zona de recarga de acuíferos que tiene Cochabamba. Vemos con preocupación que en Sacaba se impermeabilizaron varias zonas que están dentro del Parque Tunari”, explicó.



Ledo conminó a las autoridades municipales, departamentales, nacionales y a los sectores sociales a analizar esta situación y decidir qué futuro quieren para sus hijos.“El manejo integral debe ser prioridad para los gobernantes”, exhortó.



En la exposición de motivos el diputado afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Gutiérrez, explicó que la propiedad sobre la cota 2.750 del PNT se la ejerce de manera combinada por sectores pudientes y de escasos recursos.



Carmen Ledo dijo que es necesario que las autoridades, nacionales y municipales, asuman acciones firmes para trasladar a la población asentada por más que haya resultado engañada.



“El Estado no puede permitir que estas personas se queden en esta zona, lo ocurrido en la cuenca Taquiña es sólo un pequeño ejemplo de lo que puede ocurrir más adelante”, manifestó.



El 6 de febrero, la cuenca se desbordó y provocó el peor desastre en Tiquipaya. Cinco personas murieron y más de 100 perdieron sus viviendas.



El gobernador del departamento, Iván Canelas, declaró en dos ocasiones que los asentamientos ilegales “es un tema complicado, pero que se debe tomar una decisión en torno a éste”.



La primera autoridad dijo que cuentan con una política de preservación del PNT, pero no explicó la propuesta. El plan de manejo, su ley y reglamento aún están pendientes.



El Ceplag propone que para preservar el “cinturón verde” de Cochabamba se debe pensar en implementar “desincentivos” para que la gente no se quede apostada en la zona del parque.



“Se debe pensar en la densificación del Tunari, una de las alternativas puede ser cobrar impuestos altos, para que desistan de vivir en el área restringida y prefieran formar parte de la metrópoli”, indicó Ledo.



El Sernap



El director departamental del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Héctor Bejarano, manifestó que desconoce el contenido del proyecto y recalcó que como institución descentralizada, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, tiene la misión de proteger y conservar los diferentes ecosistemas, previendo la conservación del PNT.



“El tema de los asentamientos ilegales es delicado, es un problema social que debe ser tratado de buena manera por el Ministerio y la Asamblea”, manifestó.



El PNT es considerado un área de protección de la biodiversidad existente en sus bosques. Sin embargo, durante varios años ha sido víctima de varios incendios forestales, mismos que en cierta medida son ocasionados por los denominados “loteadores”.







PROYECTO DE LEY PARA LEGALIZAR ASENTAMIENTOS



El proyecto de ley que declara a los asentamientos encima de la cota 2.750 del Parque Nacional Tunari como zona de “amortiguamiento”, en su artículo dos propone declarar a 60 mil asentados “guardianes naturales”.



En el tres especifica que una vez promulgada la norma todos los beneficiarios deben levantar un “muro forestal”, bajo la supervisión del Sernap para evitar nuevos asentamientos.



El artículo nueve prohíbe cualquier asentamiento sobre la cota 2.750. Los infractores se enfrentarán a proceso penales.