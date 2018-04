Estudiantes pasan clases en aulas sin puertas ni ventanas



11/04/2018 - 08:01:50

Opinión.- Más de 120 estudiantes del nivel secundario de la unidad educativa René Barrientos Ortuño, en Uspha Uspha, pasan clases en aulas improvisadas. Un bloque de tres ambientes sin puertas ni ventanas fue construido con ladrillo, pero sin un muro frontal, con techos de calamina y pisos de tierra que, en algunos casos fueron rellenados por el material sobrante de la construcción.



La representante del Consejo Educativo del establecimiento, Florinda Alegre, señaló que hace tres años los padres de familia se organizaron e invirtieron 18.500 bolivianos para la construcción.



Explicó que en el colegio solo había el nivel primario, pero, el crecimiento vegetativo impulsó a los progenitores a tramitar la resolución y habilitar el nivel secundario. “Nuestros hijos no podían entrar a ningún colegio”.



El nivel secundario de primero a quinto cuenta con paralelos y sexto es un solo curso. En cada grupo hay al menos 30 alumnos que se organizan para pasar clases de manera rotativa en esos ambientes. “La próxima semana estará otro curso aquí. La situación es compartida”, contó Ana María Soliz, profesora de matemáticas, que ayer por la mañana se encontraba dictando su clase a cuarto de secundaria, en una de las aulas precarias.



A esta situación se suma el hacinamiento en los otros cursos que obliga a que los pupitres estén ordenados de forma lateral y que el estudiante tenga en frente a su compañero y no la visión hacia la pizarra.



El profesor de Lenguaje y Comunicaciones, Amílcar Esteban, lamentó las condiciones en las que imparten la enseñanza. Así como aprenden los niños. “En este curso que es primero de secundaria B tengo 45 estudiantes y la capacidad del aula es para 30. En cada pupitre tienen que sentarse entre tres a cuatro menores, no hay comodidad. Para desarrollar las actividades, tengo que buscar espacios”.



Al aproximarse a los baños se siente un olor fétido, pues no cuentan con agua en las piletas, solo en un tacho que está al ingreso, al que no pueden alcanzar los más pequeños para sacar el agua en un bidón. Hay 12 cubículos para hombres y mujeres, seis para cada uno. El establecimiento tiene 1.083 estudiantes de inicial a secundaria. Al notar la presencia de este medio de comunicación, la responsable de limpieza, jaló una manguera hasta ese sector para realizar el aseo en los pisos y urinarios.



La representante del Consejo Educativo indicó que el Municipio realizó un proyecto a diseño final para una nueva construcción que solucionaría el problema. “No hemos recibido ninguna respuesta. Ellos (autoridades) conocen la situación del colegio. Esperamos con ansias esa obra”.







SIN AUTORIZACIÓN El director de Desarrollo Humano de Cercado, Rolando Nogales, informó que la construcción realizada por los padres de familia se constituye en un riesgo para los estudiantes y que el Municipio no otorgó permiso para el emplazamiento de dichos ambientes. “Es un tabique de ladrillo que con un ventarrón se puede ir abajo, y la responsabilidad sería de la Dirección Departamental de Educación y de la Junta Escolar”.



Confirmó que la Alcaldía hizo un proyecto a diseño final, pero, los padres de familia les hicieron conocer que ya contaban con uno aprobado para su ejecución con financiamiento de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).



Nogales, con un documento en mano, enseñó a OPINIÓN una solicitud de demolición de cinco aulas que impiden el emplazamiento de la construcción de aulas para secundaria al contar con el presupuesto para el 2018. La nota fue recepcionada el 12 de diciembre de 2017 y firman los directores y el Consejo Educativo.



Señaló que no procedieron con la demolición porque la comunidad educativa no presentó la documentación que garantice el financiamiento de la infraestructura. Sin embargo, confirmó que no podrán ejecutar ninguna obra porque no fue insertada en el Plan Operativo Anual (POA).