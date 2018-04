Comisión dice que es abuso de poder indagar al Vice



11/04/2018 - 07:53:50

Página Siete.- Con el argumento de que “es un abuso de poder”, la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados rechazó la solicitud de investigar sobre qué modalidad el vicepresidente Álvaro García Linera dictó cátedra en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), tomando en cuenta que no tiene título de licenciado.



“No puede ser materia de utilización una Petición de Informe Escrito (PIE) para mellar la dignidad, reputación de una persona cualquiera sea su situación. El uso de los instrumentos camarales para perseguir un fin ajeno a su objetivo formal y legal puede generar un abuso de poder, que no condice con los preceptos éticos y morales de los asambleístas electos del Estado Plurinacional de Bolivia”.





Esa fue la respuesta que enviaron a la diputada de oposición Shirley Franco, de Unidad Demócrata, sus colegas Rosa Álvarez Choquetupa, presidenta de la Comisión de Educación; Nora Quisbert Tito, secretaria en Ejercicio; Mercedes Márquez, vocal, y Basilio Velásquez, secretario del Comité de Salud.



Otro argumento de la comisión, para rechazar que se envíe un PIE al rector de la UMSA, Waldo Albarracín, es que el tema sobre el nivel académico del Vicepresidente ya fue ampliamente conocido “a nivel nacional y el cual ha sido aclarado por el señor Álvaro García Linera”, y el rector, quien el 7 de enero de 2017 informó que “no era una condición sine qua non, es decir sin la cual no podía dar clases”.





La legisladora Franco lamentó que la comisión se coarte su derecho constitucional de fiscalización.