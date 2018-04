Abogado brasileño ve un gran error de Evo pedir investigación Lava Jato



11/04/2018 - 07:51:43

El Día.- El abogado brasileño Fernando Tiburcio advirtió que el presidente Evo Morales “cometió un error político muy grande” al pedir que una comisión legislativa investigue los contratos 2004-2006 con empresas brasileñas -sometidas en Brasil a la operación Lava Jato- porque ya dio pautas que pueden ser contraproducentes.



“Es un error porque lo coloca en la agenda que debe ser investigado, comenzando por los contratos anteriores a su gobierno con Camargo Correa. Es un error porque esos procesos están revelando informaciones y escándalos de corrupción en Brasil y en varios países. Es literalmente un autogol”, declaró en contacto con Erbol.



Indicó que en Venezuela, igual el presidente de ese país pidió una comisión investigadora con la seguridad que tiene bajo su control el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía y la Asamblea, pero no ha calculado que los datos vinieron de afuera.



Dijo que a pesar de las presiones políticas, en Venezuela se ha comprobado que hubo financiamiento para obras por un valor de 4 mil millones de dólares, de los cuales 35 millones fueron de ayuda para la campaña de Maduro.



Estimó que en el caso de Bolivia puede ocurrir lo mismo, aunque valora que exista alguna institucionalidad que permitirá a la sociedad civil se movilice y pida explicaciones.



“Aquí el problema es que las informaciones no están bajo el control del gobierno, porque las informaciones vienen de afuera y no hay cómo impedir que estos hechos salgan al público”, advirtió.



“En la medida que el presidente Morales se coloca un límite, ya hay una sospecha sobre los rumbos de la investigación y tiene un costo político y un costo político muy alto. Por ahora las cosas son preliminares y el desafío para la comisión mixta es grande porque va a llegar a punto, como ocurrió en Brasil, donde todos estaban involucrados”, comentó.



Tiburcio un abogado especialista en derecho internacional y derechos humanos, advirtió que la corrupción generó la quiebra de la democracia que ha generado la reelección indefinida que era intención de los gobiernos populistas, como el caso Lula que acabó usado por alguna gente que tenía intereses.



Dijo que incluso cuando dejó de ser presidente, Lula Da Silva movía negocios de empresas brasileñas en el exterior. “Y eso parece que ocurrió por ejemplo en 2011. Hay una comunicación interna que fue filtrada de la embajada de Brasil en La Paz, donde se menciona un encuentro del expresidente con el presidente Evo Morales el 29 de septiembre de 2011, incluso fue a Santa Cruz a un encuentro patrocinado por OAS. Ese tipo de cosas si van aparecer, creo que lo mejor para el presidente Evo Morales es demostrar que no está involucrado”