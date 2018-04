Viceministro: No habrá nada para yungueños opositores

11/04/2018 - 07:48:22

Correo del Sur.- El viceministro de Coca, Froilán Luna, anunció ayer que se “castigará” a las comunidades yungueñas que se rebelaron contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) y no se les otorgará proyectos.



Hizo esa declaración en un acto de entrega de obras que se realizó el fin de semana en la comunidad de San Felipe, del municipio de Coroico (La Paz).



La autoridad se refirió a los cabildos que se realizaron en cuatro municipios yungueños, en los cuales la población se manifestó contra los alcaldes de filas del MAS.



Para Luna, aquellos que organizaron los cabildos son “resentidos políticos” que “nunca van a ser nada”.



“Estaban en el MAS, se han resentido porque han sido oportunistas, por eso se han alejado del MAS y ahora están contra el MAS. Muchos han sido concejales, muchos han sido autoridades. Yo creo que en la vida hay que ser agradecidos”, expresó.



Dijo que los proyectos del denominado “proceso de cambio” seguirán llegando a las comunidades agradecidas, mientras que quienes se rebelan no gozarán de obras.