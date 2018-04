Colectivos en Perú denunciarán repostulación de Presidente



El Diario.- Una delegación de 90 personas, perteneciente a plataformas ciudadanas, viajó hoy a Perú para denunciar en la Cumbre de las Américas la pretensión del presidente Evo Morales de eternizarse en el poder, vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE) y los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.



“La vulneración a la Constitución Política del Estado y al voto del soberano, que le dijo no a la repostulación, (Evo Morales) pretende quedarse en el poder a través de artimañas usando el poder político y judicial, eso es lo que vamos a denunciar en la cumbre de las Américas, el irrespeto al proceso democrático”, explicó Eduardo Gutiérrez, de la plataforma SOS Bolivia.



El activista manifestó que más de 90 “mensajeros de paz”, como se denominaron, viajan a Lima-Perú, donde se desarrollará la VIII Cumbre de las Américas el 13 y 14 del mes en curso. Prevén que la caravana arribe mañana, jueves, al mediodía.



Desde el sábado pasado, se encuentra en Lima una comisión de avanzada que está haciendo una agenda para reunirse con congresistas peruanos, delegaciones internacionales, medios de comunicación locales y globales, entrevistas con líderes de opinión. Además se hizo una convocatoria a los residentes bolivianos en Lima para que puedan sumarse a esta protesta.



Por otra parte, la “Caravana por la Democracia” lleva varios documentos que repartirán en Lima, entre ellos, el informe país desde la visión de la ciudadanía; las razones por las que Bolivia dijo No a la reelección de Evo Morales; la diversos hechos de corrupción que se generaron durante el Gobierno del partido oficialista; la persecución y exilio de ciudadanos bolivianos; las crecientes restricciones a los derechos humanos y el Estado de derecho.



Gutiérrez indicó que los gastos correrán por cuenta de los activistas que se trasladaron hasta el vecino país, “y no como de los movimientos sociales del Gobierno que usan plata de los bolivianos para pagarse pasajes, viáticos y hoteles”, resaltó.



Con relación al pronunciamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, respecto a que la reelección de una determinada autoridad no está tipificada como un derecho humano, informe que fue emitido por la Comisión de Venecia y ratificada por esa instancia.



“Estamos respaldando el pronunciamiento de la OEA, que es una determinación lógica de las autoridades de ese organismo, en ningún lugar del mundo es aceptable la argumentación del movimiento al socialismo, es ilógico escuchar esa fundamentación”, expresó el activista.