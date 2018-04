Gobierno se abre a investigar OAS y comisión indagará informe brasileño



11/04/2018 - 07:42:08

Opinión.- El Gobierno indicó que la Comisión Mixta conformada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) investigará a la firma brasileña OAS, que ejecutó tres obras millonarias en Bolivia, cuando concluya la indagación que inició a Odebrecht y a Camargo Correa.



Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos estableció que Odebrecht gastó 743 millones de dólares en pagar sobornos a autoridades, con el objetivo de adjudicarse obras millonarias.



Cuatro empresas de ese consorcio ejecutaron siete obras en Bolivia entre 2003 y 2016, por lo que el presidente Evo Morales instruyó una investigación a la ALP que no incluía a OAS. No obstante, esa determinación fue revertida ayer por el ministro de Justicia, Héctor Arce.



Explicó que, una vez que la Comisión de la ALP concluya esta primera etapa, ampliará su investigación a otros casos vinculados a la empresa OAS. "Nosotros como Gobierno no tenemos absolutamente nada que esconder. Estamos abiertos, totalmente, abiertos a cualquier investigación", afirmó.



Añadió que si algún ciudadano tiene “pruebas, con documentos o información y denuncias”, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional está presto a recibirlas.







INVESTIGACIÓN La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero informó que la investigación de la Comisión partirá del informe que surgió a raíz del operativo denominado "Castillo de Arena", realizado por la Policía Federal de Brasil, la Superintendencia Regional de San Pablo y el Ministerio de Justicia de ese país.



Dicho informe menciona 17 veces a Bolivia y puntualiza tres iniciales: “C Morales”, “GG - NSC”, y la otra es “CM”, de acuerdo con un comunicado oficial.



Rivero señaló que el objetivo es identificar a las personas que están detrás de esas iniciales para establecer responsabilidades.



La diputada precisó que en la página seis del informe "Castillo de Arena" se revela que el código "Bol" significa "Bolivia Roboré - El Carmen", en referencia a la carretera Roboré - Puerto Suárez (Santa Cruz).



La legisladora informó que también existen pruebas de que el funcionario "C Morales" recibió 450 mil dólares; mientras que el funcionario "CM" se benefició con 150 mil dólares.



Asimismo, el documento revela números de cuentas bancarias nacionales e internacionales y aparece el nombre del Banco Nacional de Bolivia.







IMPLICANCIA Sobre el correo electrónico del empresario Marcelo Bahía Odebrecht que cita al presidente Evo Morales, la ministra de Comunicación, Gisela López, dijo que prueba que el Mandatario boliviano no tenía intención de hacer negocios con esa compañía brasileña.



El correo de Odebrecht señala, "en mi opinión, que este proyecto no es de prioridad para Evo y su equipo".