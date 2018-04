Expertos ven innecesario un nuevo estudio de Incahuasi



11/04/2018 - 07:32:47

Página Siete.- Después del planteamiento del Gobierno de hacer un nuevo estudio técnico de ubicación del campo Incahuasi, expertos en hidrocarburos ven innecesario el mismo debido a que los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca no cambiaron, mientras en esa región sube la presión para que se descongelen los recursos económicos de las regalías.





“Desde el punto de vista técnico no hay nada más que discutir. Los límites están definidos y el informe existe y es contundente. Como los límites no se han modificado, no hay nada más que hablar y las regalías deben ser descongeladas de inmediato”, opinó el analista Francesco Zaratti.





El lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el de Justicia, Héctor Arce, afirmaron que YPFB debe realizar un nuevo estudio técnico para determinar si el reservorio Incahuasi es compartido o no entre Santa Cruz y Chuquisaca y así destrabar el congelamiento de regalías.





Para Zaratti, el planteamiento de las autoridades sólo busca lanzar un “salvavidas” al gobernador “masista” de Chuquisaca, Esteban Urquizu, que está en riesgo de ser revocado.





“Por eso se basan en la segunda parte de la sentencia (del TCP) que interpretan bizantinamente como la obligación de YPFB de hacer un nuevo estudio, cuando el espíritu de esa parte de la sentencia es que el nuevo estudio debe hacerse si se modifican los límites”, explicó.





Para el especialista Hugo del Granado el planteamiento no tiene sentido porque ya se tiene el estudio de la consultora GLJ, concluido en agosto de 2016, documento que fue aprobado por las partes interesadas.





“El Gobierno, al pedir un nuevo estudio es con el fin de dejar contento a Chuquisaca. El yacimiento no se ha movido de su lugar y los límites que han sido establecidos por el Ministerio de la Presidencia tampoco han variado como para poner en discusión la pertenencia del campo”, afirmó Del Granado.





En su criterio, Chuquisaca debe aceptar el resultado.





El primer estudio tuvo un costo de 200 mil dólares.





Ayer al mediodía, al menos 300 comunarios de la provincia Cordillera de Santa Cruz llegaron cerca de las instalaciones de YPFB, en la urbe cruceña, para exigir que gestione el descongelamiento de recursos por Incahuasi.





“Estamos afectados en varios proyectos paralizados, principalmente en electrificación, servicio de agua y salud. Salimos a marchar para pedir a YPFB que ratifique el estudio hecho por la consultora GLJ”, afirmó el representante de los comunarios, Frank Banegas.





Por su parte, el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, viajó a Sucre para dejar al Tribunal Constitucional una solicitud de descongelamiento de los ingresos que percibían por la explotación del yacimiento Incahuasi.



“Este tribunal fue el que ordenó el congelamiento de las regalías de Santa Cruz, basado en una información falsa”, dijo.





En noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que suspende el pago de regalías por el campo Incahuasi y dejar los recursos en custodia en tanto se realice un estudio técnico sobre la delimitación entre Santa Cruz y Chuquisaca.





El asesor de la Gobernación de este segundo departamento, Armin Cortez, también presentó un memorial al TCP para que no atienda el pedido cruceño porque se debe hacer otro estudio.