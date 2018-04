Arica pide a Bolivia devolver unos terrenos



11/04/2018 - 07:31:27

Correo del Sur.- Autoridades chilenas pidieron al Gobierno de Bolivia devolver los terrenos por donde pasa el oleoducto por el que el país exporta hidrocarburos.



Según el reporte de Tele 13 de Chile, el oleoducto cruza desde Sica Sica (Bolivia) hasta el Puerto de Arica ( Chile). El terreno esta concesionado de manera indefinida a Bolivia bajo el Tratado de Paz y Amistad de 1904, pero ahora quiere ser ocupado por los chilenos con la excusa de que no hay muchos terrenos para edificar instituciones o viviendas.



El gerente general de Corporación de Desarrollo Arica y Parinacota (CORDAP), Sergio Giocani, manifestó que un oleoducto “según normas internacionales, no puede atravesar la ciudad”, cita el portal Urgentebo.



De acuerdo con el reporte del medio chileno, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, dice que los terrenos no están en uso. Hay dos predios más en Arica que pertenecen a Bolivia, uno de 13 metros cuadrados y otro de 3,5 m2. Según Gustavo Rivadeneira, dirigente de la Cámara Nacional del Transporte Pesado, los predios ya están ocupados por chilenos. “No usamos esas áreas cuando la política del Gobierno debe ser dar utilidad e esos terrenos para hacerlos útiles, para el comercio internacional”, sostuvo.