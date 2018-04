Reportan envío de más de 12 mil toneladas de urea a Brasil en marzo



11/04/2018 - 07:27:32

Los Tiempos.- En base a registros del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, informó que la exportación de urea a ese país se reportó recién en marzo por un volumen de 12.174 toneladas.



Ortiz explicó que las 12.174 toneladas exportadas representan solamente el 2,95 por ciento de lo que debió producir la planta de Bulo Bulo a su máxima capacidad de 2.100 toneladas por día, desde el 14 de septiembre de 2017 cuando fue inaugurada.



Señaló que el envío representa un ingreso de 3.467.915 dólares. El precio de exportación del fertilizante, fijado por un commoditie, oscila entre 280 y 290 dólares la tonelada, según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).



“Si (la planta) hubiera funcionado bien hasta el 31 de marzo habrían transcurrido 196 días y debió haber producido 411.600 toneladas. Quiere decir que la planta de urea ha exportado menos del 3 por ciento de lo que debería haber producido en seis meses”, indicó Ortiz, a tiempo de cuestionar que en más de seis meses de operaciones existen bajos ingresos.



El pasado 20 de marzo, el presidente de YPFB, Óscar Barriga, informó que la producción de urea en la planta de Bulo Bulo alcanzó las 100.000 toneladas, mientras que el 9 de ese mismo mes manifestó que la exportación a Brasil llegó a 10.000 toneladas por el contrato suscrito con la empresa Keytrade, que comprará 335.000 toneladas de fertilizante por año.



Aunque YPFB tiene hasta la fecha solamente dos convenios de comercialización de urea, uno con Keytrade y otro con los ingenios azucareros representados por la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC) por 10.000 toneladas anuales, Barriga dijo que los compromisos de venta correspondientes a la gestión 2018, tanto al mercado interno como externo, ascienden las 530.000 toneladas.



La estatal petrolera mantiene negociaciones con Argentina, Paraguay y Perú para incorporar nuevos volúmenes de exportación.



El 9 de marzo, Los Tiempos informó sobre la ausencia de registros de importación en el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, así como en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Bolivia.



Días después, el presidente de la estatal petrolera aclaró que la exportación se efectúa desde enero de 2018 y que YPFB cuenta con la documentación respectiva. Sin embargo, no mostraron las certificaciones de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y sólo contaban con facturas de comercialización.







EN FEBRERO TAMPOCO SE REGISTRÓ ENVÍOS



Los registros de exportación publicados en la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a febrero de 2018, no incorporan la comercialización de urea a mercados externos. Esta misma situación ocurría, también en febrero, en los reportes del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil.



Los empresarios relacionados con el área aclararon que no existe envío alguno que no esté registrado por en el INE.