Brasil certifica que 51 coimas fueron pagadas en Bolivia



11/04/2018 - 07:16:18

Página Siete.- La Policía Federal de Brasil certificó el pago de 51 pagos o “coimas” a funcionarios bolivianos por la construcción de la carretera Roboré-El Carmen, que se adjudicó la constructora Camargo Correa, según un informe enviado al país a solicitud de la comisión mixta creada en el Legislativo.





Esa instancia fue creada para investigar el pago de comisiones por parte de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa.



“Aquí hay tres delincuentes mencionados: C.M., G.G. y C. Morales, a los que hay que seguirles el rastro. El informe menciona varios montos, pero hay cuotas fijas, de 18.750 dólares, cada cuota tenía ese valor y es eso lo que tenemos que rastrear, cuáles son esas tres personas que han recibido estas cuotas”, señaló la diputada masista Susana Rivero a los medios de prensa.





La documentación remitida a la comisión por la Policía Federal brasileña incluye más de 270 páginas, en las que 17 veces se encuentran mencionados “pagos a Bolivia” por la construcción del tramo carretero antes citado.





“Esto (los informes de la Policía del país vecino) ya no son un indicio, son una prueba oficial. Se mencionan 17 veces montos pagados en Bolivia, incluso se menciona cuentas bancarias tanto internacionales como en Bolivia, del Banco Nacional de Bolivia, que nosotros deberemos establecer vía investigación a quién pertenecen”, dijo Rivero.





En el informe presentado por la institución del orden de Brasil se especifica que el funcionario C. Morales cobró 24 cuotas de 18.750 dólares cada una, que dan un total de 450 mil de la misma divisa, monto que habría recibido para favorecer a Camargo Correa con la construcción de la carretera ubicada en Santa Cruz.





Asimismo, el documento indica que “G. G. de SNC (Servicio Nacional de Caminos)” se benefició con el desembolso de 93.334 dólares, que le fueron realizados en tres pagos.





Por último, el mismo expediente confirma que el individuo citado como C. M. recibió sobornos en 24 cuotas, por al menos 158 mil dólares.





“Esta es una investigación internacional que se está llevando a cabo en varios países del mundo en colaboración, para detectar grandes sobornos, que son delitos. No estamos hablando de construcciones de carreteras, que son otra cosa, estamos investigando sobornos”, expresó la diputada oficialista.





Rivero sostuvo que además de establecer los vínculos en Bolivia de las constructoras brasileñas que trabajaron en el país entre 2004 y 2006, la comisión indagará las circunstancias en que se aprobó la firma de contratos con las compañías sospechosas.





“Tenemos que averiguar por qué antes de la construcción había tanto apuro en firmar cuatro decretos para acomodar la licitación al tramo carretero Roboré-El Carmen, que es el que se menciona en estas pruebas que aporta el informe de la Policía Federal de Brasil”, explicó.





El tramo carretero Roboré-El Carmen inició sus trámites y la ejecución en las gestiones de los expresidentes Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, pero fue concluido en 2009 con Evo Morales, con una longitud de 139,2 kilómetros y demandó una inversión de 97.156.407 dólares.





“Esta carretera inicia su trámite de gestión de financiamiento y de contratación en 2004 y en ese momento estaba gobernando el señor Carlos Mesa Gisbert (...). No nos interesa investigar a presidentes, nos interesa saber quién es C. M., si es Carlos Mesa lo determinará la investigación”, indicó la diputada masista.



El jueves 29 de marzo, Página Siete informó de la revelación del contenido de una libreta de apuntes de uno de los detenidos en Brasil por el caso Lava Jato, en la que se mencionaba a tres presuntos funcionarios del desaparecido Servicio Nacional de Caminos como beneficiarios de comisiones de firmas brasileñas.



Gobierno investigará a OAS si pesquisas conducen a ella



El Gobierno anunció que investigará a la constructora brasileña OAS si las investigaciones que lleve a cabo la comisión mixta del Legislativo, para esclarecer el pago de sobornos a funcionarios bolivianos, conducen a dicha empresa.





“Esta comisión puede tranquilamente, cuando concluya esta primera etapa, ampliar su investigación a otros casos vinculados (a Lava Jato), el caso de la empresa OAS u otras empresas. Nosotros, como Gobierno nacional, como Estado, no tenemos absolutamente nada que esconder”, afirmó ayer el ministro de Justicia, Héctor Arce.





La autoridad restó importancia a la publicación de un correo enviado por Marcelo Odebrecht, uno de los principales imputados por el millonario pago de sobornos a políticos y otros funcionarios, para beneficiarse con contratos con firmas estatales, en el que mencionaba al presidente Evo Morales.





“En una parte concreta de este correo electrónico, expresamente el señor Odebrecht se refiere a otras personas y les dice: ‘En mi opinión, este proyecto no es la prioridad de Evo y su equipo’, esa es la referencia que hace al presidente Evo Morales. No había intención de entrar en ninguna negociación, para ninguna obra con el señor Odebrecht y esta confesión de él mismo prueba esa situación”, aclaró.





En la misma línea, la diputada Susana Rivero, quien es parte de la comisión mixta conformada por el Legislativo, señaló que la investigación del caso Odebrecht apenas está comenzando y se indagará conforme se recabe más información.





“A partir de lo que vaya llegando se va a ir ampliando la investigación. Uno investiga adonde va llevando la investigación, en este momento ya tenemos una prueba de partida y es ahí por donde tenemos que empezar”, dijo.





Según Rivero , con base en el informe oficial recibido de Policía Federal de Brasil, se llevará a cabo las indagaciones y requerimientos. “Esta semana se va a organizar el trabajo de la comisión mixta, se van a hacer los viajes que se tengan que hacer, los requerimientos que se tengan que hacer. Aquí ya hay pruebas, no estamos empezando de una especulación, sino de pruebas que fueron presentadas en juicios que ya llevan muchos años en Estados Unidos y Brasil”, agregó.



Opositores piden basarse en investigación del país vecino



El senador opositor Óscar Ortiz explicó a Página Siete que la investigación que lleva a cabo la Asamblea Legislativa Plurinacional debe basarse en las pesquisas que realizaron las autoridades brasileñas, para incorporar a todas las empresas que puedan haber tenido relación con pagos irregulares.





“Nosotros planteamos que agarremos la lista que elaboró la justicia de Brasil, verifiquemos quiénes tuvieron contrato de consultoría o de construcción con el Gobierno boliviano e investiguemos a esas empresas. Es injustificable cómo el MAS se niega a incluir a OAS”, indicó el senador de Unidad Demócrata.





En versión de Ortiz, la comisión mixta, integrada por seis legisladores, de los cuales cuatro son del Movimiento Al Socialismo, restringió la investigación a Odebrecht y Camargo Correa porque son empresas que menos presencia tuvieron en el país.





“Es muy cómodo para ellos (la comisión) incluir a Odebrecht, porque saben que no tuvo ejecución de obras, van a encontrar muy poco. A Camargo Correa la incluyeron a último momento porque no es que el MAS haya conseguido alguna información, sino porque apareció un documento de los miles que hay en otros países en el que se mencionaba pagos a Bolivia”, sostuvo.





Ortiz también cuestionó que la Fiscalía General del Estado no haya iniciado acciones investigativas sobre el caso Lava Jato apenas aparecieron los primeros indicios que vinculaban a funcionarios bolivianos con el escándalo de pago de coimas.





“La Fiscalía nunca quiso hacer nada porque depende del MAS. Para nosotros hay una actitud sistemática de evitar que se investigue esto”, denunció.