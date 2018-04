Morales aplasta en Bermejo el anhelo de cambiar Ley del 45%



11/04/2018 - 07:11:41

El País.- “Compañeros que están con el 45% les pido por favor no molestarnos”, con esas palabras el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, aplastó el anhelo de regiones productoras de gas, como Bermejo, Padcaya y Entre Ríos, de que se cambie la Ley del 45% y con ello se modifique la distribución de regalías.



La expresión del Presidente se dio en Bermejo, mientras se desarrollaba la entrega de la sede de la Central Obrera Regional bajo el intenso sol. En el acto, dos autoridades levantaron sus pancartas donde se leía “45% para Bermejo”. Al parecer eso generó el evidente enojo del Mandatario.



“Compañeros que están con el 45% les pido por favor no molestarnos, ni siquiera estamos encontrando todavía el gas y estamos con 45%, cuando tengamos hay que definir cómo se va a distribuir. A veces hermanas y hermanos manejamos políticamente esto sin tomar en cuenta cuál va a ser el resultado de la exploración, les pido hermanos por favor un poco de paciencia, más bien apoyemos a cómo explorar el gas y el petróleo en esta región”, fue lo que textualmente dijo el Presidente, que interrumpió una reflexión que hacía sobre el capitalismo para dirigirse a quienes portaban las pancartas.



En ese marco, Morales agregó que no escuchó de Bermejo después de haber firmado la ley sobre proyectos de exploración en San Telmo y Astillero, tomando en cuenta que en Tarija no se quiere que se explore, por lo que indicó que quisiera ver a algún representante de la Central Obrera Regional (COR), de la departamental o de la instancia nacional ver cómo parar esto. “No quieren que se explore lo que hemos firmado, primero hay que resolver la batalla interna, garantizar la inversión, encontrar y ver cómo se distribuirá respetando a las regiones”, dijo el Presidente que tras los aplausos del público, retomó su reflexión sobre recuperar los principios y la ideología en los sectores obreros y originarios.



Según se ve en una fotografía facilitada por el periodista bermejeño Gonzalo Rodríguez, quienes blandían las pancartas eran el concejal de Unidad Departamental Autonomista (UD-A), José Luis Morales, y el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Alberto Tito Gareca, quien presidió el Concejo Municipal de Bermejo y fue proyectista de la ley del 45% para los municipios productores. Tras el incidente rápidamente surgieron rumores que daban cuenta sobre que el MAS en Bermejo hablaba de que Gareca debía renunciar, pero previamente esta autoridad aclaró que podrán pedir su renuncia a un color político, pero no renunciaría al respeto que merece su pueblo.



El presidente del Comité Impulsor del 45% y representante de la provincia O´Connor, Eduardo Fernández, valoró la valentía de las instituciones y concejales de Bermejo, que mediante pancartas hicieron sentir su posición cuando hablaba el Presidente. Asimismo destacó la postura del ejecutivo de la Central de Campesinos de O´Connor, Alfredo Guarachi, quien hace unos días atrás logró en su intervención dirigirse directamente a Morales pidiendo que el proyecto de ley que impulsan Bermejo, Entre Ríos y Padcaya, se trate.



“Estos escenarios se dan por la carencia de un vínculo de diálogo entre el Gobierno y las provincias que demandan la reformulación o derogación de la Ley 3038. Al no existir un vínculo ni mesa de diálogo las instituciones y autoridades nos vemos obligadas a aprovechar estos escenarios para poder llegar al Presidente y hacer que pueda escuchar de primera mano el pensamiento del pueblo. En la medida en que haya la ausencia de escenarios donde las partes puedan conversar, van a continuar dándose estas situaciones que son una muestra de la demanda genuina que está respaldada por el cabildo del 25 de agosto del 2017 en Entre Ríos, y el último cabildo del 28 de marzo realizado en Bermejo”, interpretó Fernández.



Entre tanto, las Redes Sociales fueron el escenario donde ciudadanos de estos municipios expresaron sus puntos de vista sobre lo acontecido, habiendo dos corrientes de opinión que en general apoyaban a las autoridades que portaron las pancartas, y otros que rechazaban dicha acción. Aunque también se vio a quienes cuestionaron a las autoridades que acompañaban a Evo en el palco, entre las que estaban la diputada Nelly Lenz y el alcalde oficialista Delfor Burgos, quienes según algunas opiniones “lanzaron la piedra y escondieron la mano”, esto en alusión a que previamente participaron del cabildo realizado en Bermejo por el 45%.



Comité continuará con la causa del 45%



El concejal de UD-A, José Luis Morales, indicó que se tuvo antes la presencia del presidente Evo Morales para la firma de los contratos por San Telmo y Astillero, y la firma de un memorándum del Ministerio de Hidrocarburos con el sector cañero, punto que destacó puede beneficiar a su municipio.



Por ello aseveró que se mantuvieron al margen y “no generaron problema alguno”, sin embargo, opinó que en los actos oficiales “alguien debería haberse manifestado por el 45%”.

En ese marco, Morales indicó que está en pie lo determinado en el último cabildo y no se permitirá trabajar ningún proyecto nuevo hasta que los recursos que se producen en sus jurisdicciones queden en sus respectivas regiones.