Chuquisaca y Santa Cruz abren otra batalla legal por regalías



11/04/2018 - 07:09:27

Correo del Sur.- Chuquisaca y Santa Cruz se enfrascan en una batalla legal por el tema del descongelamiento de las regalías del megacampo Incahuasi. Con esto, ambas regiones están más distanciadas del diálogo con el que se esperaba llegar a un acuerdo sobre el conflicto limítrofe.



A la cabeza de su secretario de Gobierno Vladimir Peña, la Gobernación de Santa Cruz presentó ayer ante el juez de garantías que atiende el caso, un memorial adjuntando la resolución ministerial 090/2018 del Ministerio de la Presidencia.



Peña cree que con esta resolución que, a su juicio, certifica la existencia de límites definidos en la parte de Incahuasi, el Juez tendría que autorizar la liberación de las regalías.



"Estamos solicitando la descongelación de las regalías que fueron ilegalmente congeladas por el Tribunal Constitucional y el Gobierno del MAS", sostuvo, al presentar el documento.



En su memorial, explican que los límites interdepartamentales entre Santa Cruz y Chuquisaca están definidos "de manera precisa" a través de las leyes de 10 de noviembre de 1898, del 21 de octubre de 1912 y la Resolución Suprema del 20 de noviembre de 1914, y ratificados por la Ley 2727 de creación del parque nacional Iñao, "lo que valida y certifica que los reservorios del campo Incahuasi están 100% dentro del territorio del Departamento de Santa Cruz".



Adicionalmente, solicitan que se les restituya la regalías del campo Incahuasi por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, "incorrectamente suspendidos por YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos)".



Tres horas después de la presentación del memorial de parte de Santa Cruz, la Gobernación de Chuquisaca solicitó al Juez, también a través de un memorial, "deniegue toda solicitud de descongelamiento respecto a la suspensión de pago de regalías del campo gasífero Incahuasi y Aquío, establecido por la sentencia constitucional N° 1160/2017 de 15 de noviembre de 2017".



El secretario Jurídico de la Gobernación de Chuquisaca, Armin Cortez, expresó que la solicitud de Santa Cruz es "oficiosa e impertinente" que pretende evitar el cumplimiento de la sentencia constitucional.



"Se evidencia un actuar de mala fe por parte de la Gobernación de Santa Cruz", remarcó.



En noviembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenó a través de su fallo efectuar el procedimiento de delimitación interdepartamental de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley de Delimitación. Asimismo, instruye la suspensión del pago de regalías, quedando en custodia hasta que se realice un nuevo estudio técnico para determinar si los reservorios son o no compartidos.



LA POLÉMICA RESOLUCIÓN SUPREMA DE 1914



El funcionario cruceño Vladimir Peña insistió en afirmar que la ley de 10 de noviembre de 1898 y del 21 de octubre de 1912, definen el límite entre Chuquisaca y Santa Cruz, aunque no incidió en la resolución suprema del 20 de noviembre de 1914, con la que se demarcó el límite interdepartamental.



Esta resolución, que es defendida por el Gobierno y Santa Cruz, detalla la demarcación de los límites entre ambas regiones y establece la alta cumbre del Incahuasi como límite interdepartamental.



Chuquisaca, en cambio, afirma que esta resolución es inconstitucional porque quebrantaría el principio de supremacía normativa establecido por el artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).



Según la Ley N° 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, los límites sólo pueden ser definidos mediante una ley nacional. "Por lo tanto no pueden utilizar una resolución para eso", dijo el gobernador Esteban Urquizu, ayer, durante una reunión con los alcaldes con quienes abordó la problemática.



Con el objetivo de anular la Resolución Suprema del 20 de noviembre de 1914, el pasado 3 de abril el gobernador interino Gregorio Vela solicitó mediante memorial al Viceministerio de Autonomías promover una Acción de Inconstitucionalidad Concreta en contra de esta norma.



El Viceministerio de Autonomías aún no emitió un pronunciamiento sobre la solicitud.



"LÍMITES REFERENCIALES"



Ambos departamentos pugnan por el megacampo gasífero, asegurando que se encuentra en su respectivo territorio. Ante esa situación, YPFB contrató a la empresa canadiense GLJ, que estableció, mediante planos referenciales, que Incahuasi está íntegramente en Santa Cruz.



En una carta, fechada el 2 de agosto, el entonces ministro de Autonomías, Hugo Siles, que oficia de autoridad conciliadora en el conflicto limítrofe, aseguró: "respecto al límite entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz, son establecidos mediante el D.S. 26570, que son netamente de carácter referencial, pudiendo ser empleados para fines institucionales de distribución de recursos en aplicación a normas vigentes…".



En una carta anterior, Siles manifestó a la estatal petrolera que su cartera no tenía las "coordenadas precisas" de esos límites, por lo que la frontera entre ambos departamentos debieran ser "utilizados únicamente para fines institucionales de YPFB, por tanto, el mismo no define los límites de ambos departamentos". Ahora, Siles sostiene que los límites entre ambas regiones están claramente definidos por tres leyes y una resolución suprema.



MOVILIZACIÓN



Ayer, desde Santa Cruz partió una caravana de cívicos hacia el reservorio en Incahuasi para exigir la liberación de las regalías que están en custodia por una sentencia constitucional. Con el mismo pedido, guaraníes de Santa Cruz realizaron una marcha y se declararon en vigilia en las oficinas de la Vicepresidencia de YPFB, en la capital oriental.



Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa Plurinacional se espera el tratamiento del proyecto de ley de delimitación interdepartamental entre Chuquisaca y Santa Cruz, que fue presentado el lunes por el Viceministro de Autonomías, tras dar por concluido el procedimiento administrativo de conciliación, del que no participó Chuquisaca.



Hay cinco áreas de exploración en los límites de Chuquisaca



Así como está ocurriendo con Incahuasi, otras cinco áreas de contrato de exploración de hidrocarburos podrían tener el mismo problema de límites, pues están en Chuquisaca y son compartidas con Santa Cruz y Tarija.



Estas áreas son Azero, Carohuaicho, Boyuibe Miraflores y Huacareta, aunque también hay otras pero con ínfimo porcentaje.



Ayer, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, recordó el problema que se tuvo el año pasado con la petrolera Total respecto al bloque Azero.



En ese entonces, la petrolera difundió una cartilla informativa en la que mencionó que el área de operaciones del proyecto Azero está en la Comunidad Intercultural Overa Ñancahuazú, en el municipio cruceño de Lagunillas, lo que causó profundo malestar en la región porque esa comunidad está en el municipio de Villa Vaca Guzmán, es decir, en territorio chuquisaqueño.



"La empresa Total que hace las exploraciones en esta zona y está en el tema del Incahuasi, yo quiero ser muy claro, ¿qué ha hecho? Ha hecho informes técnicos bajo su conveniencia. Yo pregunté cuándo nos reunimos en Overa Ñancahuazú y preguntaba a una delegada de Total de dónde era, una gerenta ha venido, pensando que era del exterior del país, y la señora había sido cruceña. Con razón pues nos manipulan, con razón nos dicen dónde van a perforar, los cruceños deciden y sus informes técnicos elevan a la nacional", cuestionó.



Lamentó que las petroleras prioricen los trabajos de exploración de áreas ubicadas en los límites interdepartamentales justo en el otro departamento.



"Cuando yo preguntó por qué no exploran dentro de Chuquisaca, me dijeron que no había condiciones para explorar, dicen que sólo hay condiciones fuera de nuestro territorio, pero sí en los límites. Overa Ñancahuazú más querían jalárselo a Santa Cruz. Eso más querían, por eso me duele todo lo que está pasando", remarcó.