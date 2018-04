Exigen que Ministro de Justicia impida extinción de caso Epizana



Opinión.- En una conferencia de prensa en Cochabamba, el senador (UD), Arturo Murillo, le pidió al ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, que impida que el caso Epizana se extinga o prescriba “por la negligencia” de jueces y exvocales que incumplieron su deber e incurrieron en retardación de justicia.



Recordó que el 80 por ciento de los reclusos, encerrados en todas las cárceles del país, no tiene sentencia. Sin embargo, “ocho asesinos de policías, condenados a 30 años de prisión, están libres y ahora se corre el riesgo de que queden impunes para siempre”.



Murillo se refirió al Informe Especial que publicó OPINIÓN el domingo 8 de febrero, revelando que el caso Epizana estaba a punto de prescribir o extinguirse legalmente, porque cinco exvocales incumplieron su deber y dejaron “durmiendo” una apelación durante ocho años. “El domingo, el periódico OPINIÓN sacó un Informe Especial de lujo que nos recordó a los bolivianos la tragedia que se vivió en 2008, cuando tres policías fueron torturados, quemados y estrangulados. Según los testigos del juicio y un documento, una ministra instruyó pacto del silencio. Yo no estaba equivocado”, sostuvo.



La autoridad también citó la nota de ayer, en la que este diario publicó los nombres de los cinco exvocales de la Sala Penal 3, cuyo deber era sortear y emitir una resolución en el caso Epizana, en un plazo de 30 días, pero que ignoraron el caso por ocho años.



“Estos cinco exvocales, y los jueces que liberaron a los ocho condenados, deben ser procesados penalmente, sentenciados y enviados a la cárcel a acompañar a los asesinos de policías”, aseveró.



Luego, dijo que en las últimas dos semanas pidió al ministro de Justicia Héctor Arce que se pronunciara sobre el caso Epizana, pero no lo hacía. “Por twitter se lo pedí a diario hasta que el lunes lo hizo, pero antes me bloqueó. De todas maneras, con mucho respeto se lo vuelvo a pedir señor ministro Arce. Impida que este caso prescriba. Si no lo hace, usted, el Fiscal General y el Consejo de la Magistratura serán responsables de que ocho asesinos de policías queden impunes y yo los perseguiré penalmente a ustedes”.



Sostuvo que uno de los exvocales que incumplió su deber, y retardó la justicia por ocho años, fue Ever Veizaga, actual representante en Cochabamba del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. “¿Será que por eso no me contestaba estas dos semanas el ministro Arce? Los jueces deben impartir justicia, no pisotear a los débiles y no me van a intimidar con procesos por decir la verdad”, finalizó.



En horas de la tarde, el aludido Ever Veizaga dijo que las leyes prevén la salida de los internos que están más de 36 meses presos, sin sentencia ejecutoriada, y lamentó que Murillo no lo recuerde, pues “él mismo se benefició con medidas sustitutivas por un caso penal en su contra”. Veizaga repitió que él fue vocal de la Sala Penal 3 por cinco meses y no se enteró que el caso Epizana estaba allí, por la excesiva carga laboral que existe en estos tribunales.