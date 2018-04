BCB gastó $us 98.7 millones en impresión de nuevos billetes

11/04/2018 - 07:04:06

El Diario.- Entre 2006 y 2011, el Banco Central de Bolivia gastó 60.7 millones de dólares en la impresión de 1.016 millones de unidades de papel moneda de las series, G, H, I y la serie “I Ampliada”.



A esta suma se debe agregar $us 38 millones, costo que tuvo la nueva impresión de billetes de los cortes de 10, 20, 50, 100 y 200 bolivianos, que fueron puestos en circulación gradualmente a partir de ayer bajo el denominativo de, “Primera Familia de Billetes (PFB)” y que corresponde al gobierno de turno.



Si se suman ambas cifras en total el BCB destinó para esa finalidad $us 98.7 millones considerando las impresiones en el período 2006 a 2011 y 2018.



PRESENTACIÓN



El presidente del ente emisor, Pablo Ramos, en acto realizado ayer, en el Palacio de Gobierno, informó que la nueva emisión se realizó después de 31 años de la última familia de billetes. Expuso que la reposición de material monetario procede cada dos a tres años, dependiendo del estado de las unidades en circulación.



En el primer período (2006-2011), el Gobierno dispuso la impresión de la mayor cantidad de billetes o papel moneda, en comparación a gestiones anteriores, habiendo autorizado, desde que inició su mandato, 1.016 millones de unidades de papel moneda, de las series G, H, I y la “Ampliada”.



El Banco Central atendió un cuestionario de EL DIARIO en septiembre de 2013. De los datos proporcionados en esa oportunidad y hasta la fecha se concluye que la impresión de material monetario la actual administración supera a la de los gobiernos de gestiones presidenciales hasta 1994, aunque algunas de ellas fueron de transición y no por períodos constitucionales.



NUEVO MATERIAL MONETARIO



La nueva familia de billetes de los cortes de 10, 20, 50, 100 y 200 bolivianos le costará al Banco Central de Bolivia (BCB) 38 millones de dólares e ingresará en circulación de manera paulatina.



El presidente del BCB, al término del lanzamiento de la Primera Familia de Billetes (PFB), con el corte de 10 bolivianos, explicó que contiene en su nuevo diseño las imágenes de José Santos Vargas “El Tambor Vargas”, Apiaguaiki Tüpa, Eustaquio Méndez “El Moto Méndez” y la Caverna de Umajalanta, en Torotoro.