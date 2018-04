Almagro provoca un sismo



11/04/2018 - 07:02:24

El Día.- Parlamentarios del MAS y de la oposición polemizaron este miércoles sobre la declaración de Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien dijo que la reelección no es un "derecho humano" de los políticos, como afirma el oficialismo en Bolivia. Para el Gobierno, Almagro es "el pongo del imperio".



Posiciones encontradas. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, afirmó que las declaraciones del diplomático son "políticas y sin argumentos jurídicos". Reiteró que la reelección indefinida de Morales, avalada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es un derecho humano y de carácter vinculante.



A su vez, el diputado opositor Wilson Santamaría, defendió las declaraciones del líder de la OEA: "Saludamos que otros organismos externos que tienen fuerza, autoridad y moral jurisdiccional hayan hecho el análisis de cómo se entiende los derechos humanos y cómo se entiende la reelección. Se tiene que respetar el 21F y esperamos que con esta posición se concrete".



Polémicas declaraciones. El lunes, Almagro señaló que tras analizar el informe de la comisión de Venecia se llega a la conclusión de que la reelección presidencial no es un derecho humano y que impedir esta posibilidad no limita los derechos de los candidatos.



"El informe (de la Comisión de Venecia) contiene un análisis jurídico exhaustivo y llega a la conclusión de que el derecho a la reelección no es un derecho humano en sí, sino que deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos", aseguró el diplomático.



Evo también critica. El presidente Morales también se refirió a ese tema y acusó al secretario de ese organismo de no respetar la carta de la OEA en su afán de desestabilizar su Gobierno. "En su afán político desestabilizador (Almagro), no respeta ni la propia Carta de la OEA sobre la soberanía de los Estados. Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, a organizarse en la forma que más le convenga", escribió en su cuenta de Twitter.