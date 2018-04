Llave abierta deja Guabirá para la revancha



11/04/2018 - 06:55:10

El Día.- Contra todo pronóstico y ante un rival que hizo menos de lo esperado, Guabirá dejó abierta la posibilidad de buscar una clasificación a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana, al caer ante Liga Deportiva Universitaria de Quito por 1-2.



Y es que si el cuadro azucarero sabe sacar rédito en el partido de vuelta que jugará de local (le basta ganar por 1-0), para pasar.



Los rojos cumplieron más de lo esperado y el resultado fue un premio a su esfuerzo y orden con el que se defendieron, además de contar con un poco de fortuna.



Parecía goleada. Es cierto que la primera gran ocasión fue para los rojos, con un cabezazo de Castillo que pasó muy cerca del arco, los ecuatorianos que también habían desperdiciado un par, llegaron el gol a los 26 cuando tras un fallido ataque rojo, vino la contra con un pelotazo largo para Julio que puso un centro y en la boca del arco, Rodríguez anotó.



El 2-0 llegó sobre los 40" a través de un cabezazo de Barcos tras un tiro de esquina.



Reacción y premio. Guabirá que no se había refugiado en su zona, encontró el premio a su valentía cuando Pizarro pescó una serie de rebotes y clavó un puntazo para el 1-2 en el minuto 58".



A los 73" pudo llegar el empate cuando Aguirre ejecutó un tiro libre, el arquero dio rebote y Añez que ingresó exigido, la mandó afuera. Liga, tuvo un par de ocasiones, incluido un palo, pero el marcador no se movió.



42 Años

pasaron para que Guabirá y Liga DU, volvieran a enfrentarse por una Copa



Blooming recibe a Bahía buscando la diferencia



Blooming, de gran momento en el torneo local, buscará hoy una victoria ante Bahía de Brasil, además, sacar una buena diferencia en el marcador con el fin de ir al partido de vuelta con más tranquilidad.



El partido se jugará desde las 20:45 en el estadio "Tahuichi" Aguilera con el arbitraje del juez ecuatoriano Luis Quiroz, asistido en las bandas por sus compatriotas Juan Carlos Macías y Ricardo Barén.



Pero los celestes no la tendrán fácil, dada la capacidad que siempre tienen los clubes brasileños, aunque se esperanzan del buen rendimiento que han alcanzado en el torneo boliviano donde han alcanzado cinco triunfos consecutivos.



También hoy, pero en el Maracaná de Río de Janeiro (20:45), Fluminense recibe a Nacional Potosí, con Nicolás Gallo como árbitro, asistido por sus compatriotas Eduardo Díaz y John Alexander León.