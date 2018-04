Wilster eleva Bs 5 el precio de boletos para ayudar a Zamora



11/04/2018 - 06:44:19

Opinión.- La dirigencia de Wilstermann determinó incrementar en cinco bolivianos el costo de los boletos para el clásico cochabambino que se disputará el domingo en el estadio municipal de Sacaba (15:00).



Para esa ocasión se pondrán a la venta 6.200 localidades con la siguiente escala de precios: preferencia 75 bolivianos, general 65 y curvas 45.



“El propósito del incremento es para ayudar económicamente al profesor Julio Zamora para cubrir los gastos clínicos luego de dos operaciones de infarto cerebral”, declaró Renán Quiroga, secretario general de Wilster.



El directivo recordó que se debía jugar un partido clásico para ayudar al entrenador. Además, considera que esta ocasión es “el mejor momento” para “hacer efectivo” el compromiso de los Rojos.



Quiroga explicó que los boletos serán comercializados desde el viernes en la sede del club y, si quedan localidades, el mismo día del partido en las ventanillas del escenario deportivo.



El directivo espera “voltear taquilla” para lograr un monto aproximado de 31.000 bolivianos en beneficio del entrenador argentino, quien inauguró una escuela con el aval del club Newell’s Old Boys, en Cochabamba.



ALEJANDRO MELEÁN El volante lateral superó su lesión en la zona lumbar y retornó ayer a los entrenamientos con el resto del plantel. El futbolista está a disposición del entrenador Álvaro Peña para encarar el clásico valluno.



El futbolista ocupará el lateral derecho y dejará en la banca de suplentes a Pablo Laredo, quien fue parte del once titular ante Oriente Petrolero.



El estratega del Aviador también considera como una alternativa en la zaga a Ronny Montero, quien ocuparía el puesto de Edward Zenteno, quien podría ser sancionado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, por dar doping positivo en la Copa Libertadores de América.



“Al finalizar la jornada, no ha llegado nada oficial al club de parte de la Conmebol sobre el caso de Zenteno. Consideramos que el fallo podría llegar mañana (hoy), solo queda esperar”, acotó el directivo.



La buena noticia para el Imperio Escarlata es el retorno del volante brasileño Serginho, quien ya cumplió sus dos partidos de suspensión, por expulsión.