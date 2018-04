Loayza denuncia prácticas aberrantes



11/04/2018 - 06:43:06

Los tiempos.- El titular de la Academia prefirió no identificar cuáles fueron esas prácticas a las que hizo mención, pero comentó que nada cambió en el fútbol boliviano a la hora de encumbrarse en el poder. “Lo que pasó nos deja una sensación de gran desaliento. Nosotros criticamos las prácticas del pasado y pensábamos que después del 27 de mayo de 2015 iban a cambiar las cosas.



Ahora se utilizaron prácticas aberrantes que nunca vimos en el fútbol boliviano”, resaltó el bolivarista.



El dirigente añadió: “Habíamos dicho que nosotros jamás haríamos uso del prebendalismo y de ninguna práctica del pasado que tanto habíamos denunciado”.



Sobre su supuesta declinación apuntó: “No desistí de mi candidatura, otra cosa es que no asistimos para no convalidar el acto y vimos desde nuestro campamento como se desprendían algunos de los miembros que estaban de este lado y sabíamos qué estaba pasando. No quiero entrar en detalles, porque no quiero denunciar a todo nuestro fútbol y que entremos en vergüenza”.



Sobre Destroyers, que se “desmarcó” en los últimos días del bloque cruceño que se había conformado, Loayza agregó que “Destroyers sabrá por qué lo ha hecho y ellos tienen que explicar la conducta y comportamiento que tuvieron”.



Unidad



El expresidente de la FBF explicó que de aquí en adelante, el nuevo titular de la entidad federativa debe tener la capacidad de unir a la dirigencia del balompié nacional que en el momento se encuentra polarizado: ocho asociaciones departamentales y seis clubes están con Salinas y ocho instituciones del fútbol profesional y una asociación (La Paz), que respaldaban a su persona.



“Ahora hay que ver cuál es la capacidad que tiene el nuevo presidente de lograr la unidad”, dijo.







FRENTE DE LOAYZA NO ASISTE AL CONGRESO



Los delegados de Wilstermann, Bolívar, Blooming, San José, Royal Pari, Oriente Petrolero y Guabirá no se presentaron al Congreso y acompañaron a su candidato, Guido Loayza, para que dé a conocer su posición sobre la instalación del Congreso que finalmente eligió a César Salinas como presidente de la FBF.