Tribunal Electoral aclara que proyecto de ley no permite acceso irrestricto a base de datos del Sereci

10/04/2018 - 21:31:55

La Paz, (ABI).- La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, aclaró el martes en la Asamblea Legislativa que el proyecto que modifica la Ley 026 del Órgano Electoral Plurinacional no permite el "acceso irrestricto" a la base de datos del Servicio de Registro Cívico (Sereci).



"Hemos sostenido una reunión en la Asamblea Legislativa para ratificar y aclarar a la población que en ningún momento el proyecto de ley contempla un acceso irrestricto a la base de datos del Sereci", indicó a los periodistas.



Uriona aclaró que el objetivo es "compartir datos sobre un sistema en línea para verificar datos, como para la emisión de un carnet de identidad".



El proyecto de ley modifica la Ley 026 del Órgano Electoral Plurinacional, permite al Servicio General de Identificación Personal y al Sereci otorgar acceso a datos personales a la Agencia del Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).



El diputado de la oposición Luis Felipe Dorado expresó su susceptibilidad sobre el tema, debido a que se trata de datos personales que podrían ser compartidos.



A contramano, Uriona aseveró que más bien se busca dar más seguridad a la población al momento de tramitar un certificado de nacimiento, de defunción o su carnet de identidad, además de agilizar trámites.



Uriona aclaró también que la norma "no habilita" a la Agetic a modificar ni tener un acceso irrestricto a la base de datos del Sereci, solo a hacer una consulta a través del sistema en línea.