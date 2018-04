Alcaldía de Cochabamba suspende pago a empresa proveedora de mochilas escolares



10/04/2018 - 21:25:00

Cochabamba, (ABI).- El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, instruyó el martes la suspensión del pago a la empresa accidental "26 de Febrero" por los útiles y mochilas escolares que fueron adquiridas este año por esa instancia municipal para entregar a los estudiantes, hasta que termine una investigación iniciada en su contra por la existencia de un presunto sobreprecio en la compra de ese material educativo.



"He instruido a la Secretaría Administrativa Financiera del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba que deje en suspenso el pago de la mochila escolar. Es decir, por mi instrucción no se va a pagar a la empresa adjudicada por la mochila escolar hasta que concluyan las investigaciones", informó en una conferencia de prensa.



En días pasados, la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Roció Molina, presentó una denuncia penal contra la Alcaldía de Cochabamba por la adquisición del material educativo fue adjudicada a la empresa accidental "26 de Febrero", que obtuvo el lote en China con un costo de más de 2,3 millones de bolivianos, pero el Gobierno municipal lo compró por 12,4 millones de bolivianos.



Leyes explicó que la Alcaldía de Cochabamba no concretó por el momento el desembolso de recursos económicos para la compañía adjudicataria, porque la provisión de ese material educativo "se encuentra todavía en proceso de entrega".



Según la autoridad, esa decisión fue tomada para "la búsqueda de la transparencia" con respecto a lo sucedido con la adquisición de los útiles y las mochilas para escolares.



Además, Leyes dijo que solicitó a la Fiscalía que fije día y hora para su citación por el caso.



"Así también en fecha 6 de abril del presente año, el viernes pasado, mi persona se ha apersonado ante el Ministerio Público, mediante un memorial, solicitando se me tome la declaración informativa dentro de la denuncia presentada por la concejal Rocío Molina a fin de poder colaborar, coadyuvar, en la investigación", sostuvo.



Horas antes, el vicepresidente Álvaro García Linera denunció que en la compra realizada por la Alcaldía de Cochabamba "ha habido un robo, se ha estafado y se ha hecho daño al artesano cochabambino" y pidió que la Fiscalía establezca "quién se lo llevo los 10 millones de bolivianos" del sobreprecio descubierto.