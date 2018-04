Romero denuncia que Adepcoca alentó hechos violentos en La Asunta apoyada por la derecha



10/04/2018 - 21:24:25

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció el martes que seguidores del dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, alentaron hechos violentos durante las tareas de erradicación de coca ilegal en la región de La Asunta, en los Yungas de La Paz, apoyados por la derecha radical.



"Está (involucrado) el señor Franklin Gutiérrez, el dirigente de Adepcoca, apoyados por la derecha radical. Ellos son serviles a la derecha, cuando me refiero a la derecha fascista que fomenta actividades ilegales delincuenciales, hablo del rector de la UMSA de La Paz (Waldo Albarracín), los grupos de (Samuel) Doria Medina, que son funcionarios de los gobiernos neoliberales", explicó a radio Patria Nueva.



Romero advirtió que el Gobierno no permitirá que Gutiérrez y una fracción de Adepcoca interfieran en las labores de erradicación que realiza la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) con al menos 700 efectivos en La Asunta.



"Desde el fin de semana enviaron notificaciones al comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta conminándole abandonar los Yungas", denunció.



Romero dijo que algunos dirigentes pretenden, primero, que no haya límites a la producción de coca y fomentar la actividad ilícita.



"Segundo, expulsar la autoridad de Estado, así como impiden y bloquean el ingreso de alcaldes del MAS (Movimiento al Socialismo) impidiendo al ejercicio de su trabajo público y al servicio de la gente. Nosotros no vamos a permitir que se esté bloqueando el trabajo de la FTC que está cumpliendo una responsabilidad constitucional", advirtió.



El ministro recordó que la policía aprehendió a seis personas armadas e implicadas en una emboscada a las brigadas de erradicación de coca.



"La FTC se encuentra allá (en La Asunta), continuará su trabajo y de parte nuestra hemos presentado las denuncias correspondientes para encontrar a los responsables de los intentos de intervenir a las tareas erradicación", añadió.