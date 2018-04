Cáceres: La Fuerza de Tarea Conjunta no saldrá de La Asunta y acabará con 1.500 has ilegales de coca

10/04/2018 - 18:18:52

El Alto, (ABI).- El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, advirtió el martes que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) no saldrá del municipio de La Asunta, en La Paz, y acabará con 1.500 hectáreas (has) ilegales de coca que van al narcotráfico.



"De La Asunta, municipio de Sur Yungas, no saldrá la FTC y vamos a terminar de erradicar las 1.500 hectáreas de coca ilegal que alimenta a la actividad del narcotráfico", dijo en una conferencia de prensa.



Según Cáceres, los informes de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito establecen que existen 1.500 hectáreas de cocales fuera del cordón tradicional en la Federación de La Asunta.



Agregó que la FTC erradicó más de 254 hectáreas de coca ilegal a un mes y medio de haber ingresado a La Asunta.



Se imprimirá "mano dura" y el Gobierno no permitirá que grupos armados atenten contra la integridad de los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía, advirtió Cáceres.



Esa autoridad denunció que el dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca, Franklin Gutiérrez, moviliza a gente arma para frenar la erradicación y atemorizar a los agricultores.



"Los afiliados a la Federación de Chamaca reconocen que hay nuevas plantaciones y nuevos productores, pero estos son amenazados con quitarles los carnet de productor y no les darán las ordenes comunales para llevar adelante la comercialización", relató.