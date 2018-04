Viceministro critica a Gobernador de Santa Cruz por tergiversar el tema de regalías de Incahuasi



10/04/2018 - 18:07:56

Santa Cruz, (ABI).- El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, cuestionó el martes que el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y su entorno desinforman a la población de esa región, para esconder la falta de capacidad que tuvieron para resolver el tema del congelamiento de los recursos de la regalías del campo gasífero Incahuasi.



"Ha existido de parte de la Gobernación, del señor Vladimir Peña, del señor Mejía y el propio gobernador Costas una actitud y comportamiento de tergiversación, desinformación e intencionalidad política para esconder la ineptitud y la incapacidad que han tenido sobre este tema", dijo en conferencia de prensa.



En noviembre pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo que suspende el pago de regalías por el campo gasífero Incahuasi y deja los recursos en custodia, en tanto se realice un estudio técnico sobre la delimitación interdepartamental entre Santa Cruz y Chuquisaca.



Las autoridades departamentales de Santa Cruz acusaron al Viceministro de Autonomías por supuestamente no pronunciarse ante el fallo del TCP.



Siles explicó que en tanto no existía una resolución del Ministerio de la Presidencia, que aclaró que el tema de los límites ya está definido por dos leyes vigentes, no podía dar declaración alguna por ser una autoridad conciliatoria.