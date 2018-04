Bolivia anuncia denuncia internacional por injerencia de Almagro



10/04/2018 - 18:02:56

La Paz, (ABI).- El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Pary, anunció el martes que su país presentará una denuncia internacional en "los espacios que correspondan" por la injerencia en asuntos internos del secretario general de ese organismo multilateral, Luis Almagro.



"Vamos a presentar en los espacios que correspondan la protesta del Estado Plurinacional de Bolivia y seguramente también lo harán los Estados que han sido afectados, no es aceptable que el Secretario General tenga opiniones de esta naturaleza y respondan a partidarios políticos", precisó en una entrevista con la Red Patria Nueva.



Pary se refirió al anunció de Almagro sobre un falló de la Comisión de Venecia que concluyó que la reelección no es un derecho humano.



El diplomático boliviano, puntualizó que Almagro no es la OEA, sino los 34 estados miembros y dijo que ese organismo tiene su propia instancia de toma de decisiones, que es el Consejo Permanente de los Estados Americanos.



"Luis Almagro comete una gran aberración y es que envía una solicitud de interpretación, una solicitud de informe a una institución que no tiene nada que ver con la OEA, una institución que está al margen del continente americano, envía una solicitud a la Comisión de Venecia que no tiene nada que ver con la OEA", remarcó.



A su juicio, el Secretario General de la OEA, en su afán de desestabilizar a los países y de responder a sus afines políticos, asume una actitud desesperada e intenta generar acciones que desestabilicen a los gobiernos legalmente constituidos en los países de la región.



Pary coincidió con el presidente boliviano en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son las únicas instancias facultadas para interpretar y aplicar el Pacto de San José de Costa Rica.