Lionel Messi y uno de los mayores fracasos de su carrera



10/04/2018 - 17:57:07

Clarín.- Es habitual escribir sobre las hazañas, los títulos y los logros de Lionel Messi. Pero hacerlo sobre una derrota (histórica) con La Pulga en cancha no se da todos los días. Pudo haber sido el 0-4 frente a Alemania, en cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. Las finales perdidas de Copa América, ante Chile, también con la Selección. Algún porrazo ante el Real Madrid, ya con la camiseta del Barcelona. Y sin lugar a dudas, este 3-0 en contra, por los cuartos de final de la Champions League.



Y es histórica no sólo por el rival, ya que la Roma es un equipo claramente inferior al Barsa. También porque el gran objetivo del equipo catalán en este 2018, como siempre, era la Champions. Con el título de la Liga casi en el bolso, la obsesión pasaba por quedarse con la Orejona.



No es casual. Aunque no le interesan las comparaciones, mientras Cristiano Ronaldo comandó al Real Madrid hasta quedarse con las últimas dos ediciones del torneo de campeones (temporada 2015/16 y 2016/17), Leo sigue estando lejos. Un dato: la última vez que avanzó más allá de los cuartos de final fue en la 2014/5. Y lo positivo fue que aquella vez terminó siendo campeón.



La realidad es que a Messi le duele esta derrota. Él, como todos, saben que cuando dejaron Barcelona, con el 4-2 de la ida, la serie parecía definida. Era historia. Un trámite. Y no lo fue. No sólo por las ganas de la Roma, sino por un día para el olvido de Leo y compañía.



Con apenas dos tiros libres (desviados) y un par de remates sin demasiada pimienta, Messi jugó un partido intrascendente. Su vergüenza lo hizo disponer de una de las más claras, cuando el partido ya estaba 3-0 y é, se la llevó con la rodilla, entró en el área y la empujó, con lo que le quedaba, a las manos de Alisson, el arquero local.



Esta vez, la magia no apareció. Sí, las críticas. Y una derrota y/o eliminación que quedará marcada como uno de los mayores fracasos de la carrera de un ganador como Leo.